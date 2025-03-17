Рисовая каша с тыквой и яблоками: рецепт полезного завтрака

Рисовую кашу с тыквой и яблоками с удовольствием будут есть и дети и взрослые.
Она получается яркой, в меру сладкой, с нежными кусочками тыквы и вкусом кисло-сладких яблок.
Ингредиенты
- тыква очищенная
- 350 г
- рис круглый
- 1/2 ст.
- яблоко
- 1 шт.
- вода
- 100 мл
- молоко
- 450 мл
- сахар
- 3 ст. л.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- сливочное масло
- по вкусу
- Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на средние кусочки.
- Рис промойте под проточной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
- Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики.
- Выложите в кастрюлю, залейте водой и варите на медленном огне 10 минут.
- Влейте горячее молоко, всыпьте рис, сахар и соль.
- Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на небольшом огне 10 минут, время от времени помешивая.
- Затем всыпьте яблоки, ванильный сахар и варите еще 20 минут до полной готовности риса.
- Оставьте настояться 10-15 минут. Горячую кашу разложите по тарелкам и добавьте по кусочку сливочного масла.
Советы:
- Молоко используйте любой жирности.
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