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Рисовая каша с тыквой и яблоками: рецепт полезного завтрака

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
136
Время на прочтение
1 мин
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Рисовая каша с тыквой и яблоками: рецепт полезного завтрака

Рисовая каша с тыквой и яблоками / Фото: Credits

Рисовую кашу с тыквой и яблоками с удовольствием будут есть и дети и взрослые.

Она получается яркой, в меру сладкой, с нежными кусочками тыквы и вкусом кисло-сладких яблок.

Ингредиенты

тыква очищенная
350 г
рис круглый
1/2 ст.
яблоко
1 шт.
вода
100 мл
молоко
450 мл
сахар
3 ст. л.
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
щепотка
сливочное масло
по вкусу
  1. Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на средние кусочки.
  2. Рис промойте под проточной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
  3. Очищенную тыкву нарежьте на небольшие кубики.
  4. Выложите в кастрюлю, залейте водой и варите на медленном огне 10 минут.
  5. Влейте горячее молоко, всыпьте рис, сахар и соль.
  6. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на небольшом огне 10 минут, время от времени помешивая. 
  7. Затем всыпьте яблоки, ванильный сахар и варите еще 20 минут до полной готовности риса. 
  8. Оставьте настояться 10-15 минут. Горячую кашу разложите по тарелкам и добавьте по кусочку сливочного масла.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

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