- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 2 мин
Рисовые чипсы с креветками — рецепт хрустящей закуски
Иногда лучшие рецепты — те, которые имеют ресторанный вид, но готовятся за 15 минут на домашней кухне.
Рисовые чипсы с креветкой — это минимум ингредиентов, максимум текстуры, и тот самый хруст, который делает блюдо по-настоящему незабываемым. Это не просто закуска, а идеальный вариант для вечеринки, киновечера или когда хочется чего-то необычного без сложных кулинарных манипуляций, а о рецепте их приготовления рассказали на странице ptashka.oly.
Ингредиенты
- рисовая бумага
-
- креветки (очищенные, но с хвостиками для эстетики)
-
- соус шрирача или острый кетчуп
- 2 ст. л.
- соевый соус
- 1 ст. л
- чеснок
- 1 зубчик
- зелёный лук
-
- масло
-
Приготовление
Рисовую бумагу быстро смочите с обеих сторон. Важно не передержать, она должна стать мягкой, но не размокнуть.
Выложите креветки на лист, но оставьте немного пространства между ними.
Накройте вторым смоченным листом рисовой бумаги и аккуратно прижмите края, чтобы они склеились.
Сбрызните заготовку маслом с обеих сторон и выложите на пергамент, это поможет избежать прилипания.
Готовьте в духовке или аэрогриле при температуре 200°C примерно 10-12 мин, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими.
Пока чипсы запекаются, приготовьте соус. Смешайте соевый соус, добавьте шрирачу или кетчуп, затем измельченный чеснок и всыпьте нарезанный зеленый лук.
Готовые чипсы немного остудите, а затем наломайте руками или нарежьте на кусочки, полейте соусом и аккуратно перемешайте.
Идеально подавать сразу, пока они максимально хрустящие.
Рисовые чипсы с креветкой — тот самый рецепт, который легко станет вашим «козырем» на кухне. Он эффектный, готовится просто и всегда вызывает «вау» реакцию.