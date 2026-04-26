Рисовые чипсы с креветками tiktok.com/@ptashka.oly

Рисовые чипсы с креветкой — это минимум ингредиентов, максимум текстуры, и тот самый хруст, который делает блюдо по-настоящему незабываемым. Это не просто закуска, а идеальный вариант для вечеринки, киновечера или когда хочется чего-то необычного без сложных кулинарных манипуляций, а о рецепте их приготовления рассказали на странице ptashka.oly.

Ингредиенты рисовая бумага креветки (очищенные, но с хвостиками для эстетики) соус шрирача или острый кетчуп 2 ст. л. соевый соус 1 ст. л чеснок 1 зубчик зелёный лук масло

Приготовление

Рисовую бумагу быстро смочите с обеих сторон. Важно не передержать, она должна стать мягкой, но не размокнуть. Выложите креветки на лист, но оставьте немного пространства между ними. Накройте вторым смоченным листом рисовой бумаги и аккуратно прижмите края, чтобы они склеились. Сбрызните заготовку маслом с обеих сторон и выложите на пергамент, это поможет избежать прилипания. Готовьте в духовке или аэрогриле при температуре 200°C примерно 10-12 мин, пока чипсы не станут золотистыми и хрустящими. Пока чипсы запекаются, приготовьте соус. Смешайте соевый соус, добавьте шрирачу или кетчуп, затем измельченный чеснок и всыпьте нарезанный зеленый лук. Готовые чипсы немного остудите, а затем наломайте руками или нарежьте на кусочки, полейте соусом и аккуратно перемешайте.

Идеально подавать сразу, пока они максимально хрустящие.

Рисовые чипсы с креветкой — тот самый рецепт, который легко станет вашим «козырем» на кухне. Он эффектный, готовится просто и всегда вызывает «вау» реакцию.