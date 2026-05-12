Рисовый пудинг из XVIII века

В мире, где кулинарные тренды меняются быстрее страниц ленты новостей, иногда хочется нажать «паузу» и вернуться назад во времени. Именно так сделал автор страницы 18th Century Cook Майк Смит и решил приготовить по рецепту из первой американской кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс. И начал он с нежного, почти домашнего символа эпохи — рисового пудинга.

«American Cookery» Амелии Симмонс instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Этот десерт — пример того, как ранняя американская кухня сочетала доступные продукты, европейские влияния и первые попытки создать собственную гастрономическую идентичность.

Ингредиенты молоко 500 мл белый рис 60 г изюм 60 г сливочное масло 45 г яйца 2 шт. кленовый сироп 45-60 г корица 1 палочка портвейн, мадера или другое крепленое вино

Приготовление

Сначала молоко вместе с палочкой корицы доводят до легкого кипения, фактически «ошпаривают», как это делали в старинной кухне, чтобы раскрыть аромат специй. Далее в горячее молоко добавляют рис и варят на медленном огне 10-15 мин, пока зерна не станут мягкими и кремовыми. После этого в смесь вводят кленовый сироп, портвейн, сливочное масло и изюм. Масса должна немного остыть и только тогда к ней добавляют взбитые яйца, это важный шаг, который формирует текстуру будущего пудинга. Смесь выливают в смазанную форму и запекают при 150°C примерно 30 мин до состояния «едва застывшей нежности». Перед подачей пудинг слегка охлаждают и по желанию добавляют еще немного кленового сиропа.

Рисовый пудинг — это кулинарный мост между эпохами, от кухонь первых американских хозяйств до современных блогерских экспериментов.

В нем нет сложных техник или недостижимых ингредиентов, только молоко, рис, специи и немного терпения. И именно эта простота делает его актуальным сегодня, когда гастрономия снова возвращается к простым вкусам и понятным историям.

