ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
2 мин

Рисовый пудинг из XVIII века — рецепт десерта из старинной кулинарной книги

Это не просто десерт, а вкус истории, где простые ингредиенты превращаются в нечто неожиданно современное, ароматное и удивительно домашнее.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Комментарии
Рисовый пудинг из XVIII века instagram.com/18thcenturycook

Рисовый пудинг из XVIII века instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

В мире, где кулинарные тренды меняются быстрее страниц ленты новостей, иногда хочется нажать «паузу» и вернуться назад во времени. Именно так сделал автор страницы 18th Century Cook Майк Смит и решил приготовить по рецепту из первой американской кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс. И начал он с нежного, почти домашнего символа эпохи — рисового пудинга.

«American Cookery» Амелии Симмонс instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

«American Cookery» Амелии Симмонс instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Этот десерт — пример того, как ранняя американская кухня сочетала доступные продукты, европейские влияния и первые попытки создать собственную гастрономическую идентичность.

Ингредиенты

молоко
500 мл
белый рис
60 г
изюм
60 г
сливочное масло
45 г
яйца
2 шт.
кленовый сироп
45-60 г
корица
1 палочка
портвейн, мадера или другое крепленое вино
Рисовый пудинг из XVIII века instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Рисовый пудинг из XVIII века instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала молоко вместе с палочкой корицы доводят до легкого кипения, фактически «ошпаривают», как это делали в старинной кухне, чтобы раскрыть аромат специй.

  2. Далее в горячее молоко добавляют рис и варят на медленном огне 10-15 мин, пока зерна не станут мягкими и кремовыми.

  3. После этого в смесь вводят кленовый сироп, портвейн, сливочное масло и изюм.

  4. Масса должна немного остыть и только тогда к ней добавляют взбитые яйца, это важный шаг, который формирует текстуру будущего пудинга.

  5. Смесь выливают в смазанную форму и запекают при 150°C примерно 30 мин до состояния «едва застывшей нежности».

  6. Перед подачей пудинг слегка охлаждают и по желанию добавляют еще немного кленового сиропа.

Рисовый пудинг — это кулинарный мост между эпохами, от кухонь первых американских хозяйств до современных блогерских экспериментов.

В нем нет сложных техник или недостижимых ингредиентов, только молоко, рис, специи и немного терпения. И именно эта простота делает его актуальным сегодня, когда гастрономия снова возвращается к простым вкусам и понятным историям.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie