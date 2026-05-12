Рисовый пудинг из XVIII века — рецепт десерта из старинной кулинарной книги
Это не просто десерт, а вкус истории, где простые ингредиенты превращаются в нечто неожиданно современное, ароматное и удивительно домашнее.
В мире, где кулинарные тренды меняются быстрее страниц ленты новостей, иногда хочется нажать «паузу» и вернуться назад во времени. Именно так сделал автор страницы 18th Century Cook Майк Смит и решил приготовить по рецепту из первой американской кулинарной книги «American Cookery» Амелии Симмонс. И начал он с нежного, почти домашнего символа эпохи — рисового пудинга.
Этот десерт — пример того, как ранняя американская кухня сочетала доступные продукты, европейские влияния и первые попытки создать собственную гастрономическую идентичность.
Ингредиенты
- молоко
- 500 мл
- белый рис
- 60 г
- изюм
- 60 г
- сливочное масло
- 45 г
- яйца
- 2 шт.
- кленовый сироп
- 45-60 г
- корица
- 1 палочка
- портвейн, мадера или другое крепленое вино
-
Приготовление
Сначала молоко вместе с палочкой корицы доводят до легкого кипения, фактически «ошпаривают», как это делали в старинной кухне, чтобы раскрыть аромат специй.
Далее в горячее молоко добавляют рис и варят на медленном огне 10-15 мин, пока зерна не станут мягкими и кремовыми.
После этого в смесь вводят кленовый сироп, портвейн, сливочное масло и изюм.
Масса должна немного остыть и только тогда к ней добавляют взбитые яйца, это важный шаг, который формирует текстуру будущего пудинга.
Смесь выливают в смазанную форму и запекают при 150°C примерно 30 мин до состояния «едва застывшей нежности».
Перед подачей пудинг слегка охлаждают и по желанию добавляют еще немного кленового сиропа.
Рисовый пудинг — это кулинарный мост между эпохами, от кухонь первых американских хозяйств до современных блогерских экспериментов.
В нем нет сложных техник или недостижимых ингредиентов, только молоко, рис, специи и немного терпения. И именно эта простота делает его актуальным сегодня, когда гастрономия снова возвращается к простым вкусам и понятным историям.