ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
55
Время на прочтение
2 мин

Рисовый тарт с лососем и шпинатом: рецепт идеального блюда для семейного обеда или праздничного стола

Легко, вкусно и красиво — именно так можно приготовить тарт, который покоряет с первого кусочка

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Рисовый тарт с лососем и шпинатом

Рисовый тарт с лососем и шпинатом / © Associated Press

Осень и зима — время сытной выпечки, но иногда хочется чего-то легкого и одновременно эффектного. Тарт с лососем и шпинатом — именно такое блюдо. Оно сочетает нежный вкус рыбы, свежесть овощей и сырную сливочность, а еще выглядит на столе как настоящий ресторанный шедевр, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia.

Ингредиенты

Основа

  • рис 250 г

  • вода 550 мл

  • соль ½ ч. л

Начинка

  • лосось 200 г

  • шпинат 100 г

  • помидоры черри 6-8 шт.

Соус

  • яйца 3 шт.

  • сметана 100 г

  • соль 1 ч. л

  • черный перец ⅓ ч. л

  • сушеный чеснок ⅓ ч. л

Приготовление

Основа

Интересно, что основа для этого тарта готовится не из песочного теста, а из риса. Он получается плотным и держит форму, а вкус готового блюда остается легким.

  1. Вскипятите воду с солью.

  2. Добавьте рис и варите 15 мин, периодически помешивая.

  3. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте еще 5 мин.

  4. Выложите рис в форму для выпекания, хорошо смазанную маслом, и равномерно распределите.

Совет: чтобы рис легко принял форму, можно немного прижать его дном стакана или ложкой.

Начинка

  1. Шпинат быстро обжарьте на сухой сковороде 2 мин и помешивайте его.

  2. Лосось нарежьте кубиками, а помидоры — на половинки.

  3. Выложите равномерно все на рисовую основу.

Совет: чтобы вкус лосося максимально раскрылся, выбирайте свежую или охлажденную рыбу высокого качества.

Соус

  1. Взбейте яйца со сметаной и специями.

  2. Вылейте соус на начинку, равномерно распределите.

Совет: если любите более насыщенный вкус, можно добавить немного тертого пармезана или сыра фета сразу в соус.

Выпекание

  1. Выпекайте тарт в разогретой духовке 30 мин при 180°C.

  2. Затем посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 мин, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

  3. Дайте тарту остыть 10 мин перед подачей.

Подача

Тарт с лососем и шпинатом эффектно выглядит как горячим, так и комнатной температуры. Он идеален для:

  • семейного обеда, когда хочется удивить близких

  • праздничного стола или бранча с друзьями

  • фуршетов,

Тарт сочетает в себе полезные ингредиенты, легкость в приготовлении и «вау» эффект на столе. Лосось, шпинат и черри создают баланс вкуса и цвета, а сливочно-яичный соус делает каждый кусочек нежным и сочным.

Дата публикации
Количество просмотров
55
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie