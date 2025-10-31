- Дата публикации
Рисовый тарт с лососем и шпинатом: рецепт идеального блюда для семейного обеда или праздничного стола
Легко, вкусно и красиво — именно так можно приготовить тарт, который покоряет с первого кусочка
Осень и зима — время сытной выпечки, но иногда хочется чего-то легкого и одновременно эффектного. Тарт с лососем и шпинатом — именно такое блюдо. Оно сочетает нежный вкус рыбы, свежесть овощей и сырную сливочность, а еще выглядит на столе как настоящий ресторанный шедевр, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia.
Ингредиенты
Основа
рис 250 г
вода 550 мл
соль ½ ч. л
Начинка
лосось 200 г
шпинат 100 г
помидоры черри 6-8 шт.
Соус
яйца 3 шт.
сметана 100 г
соль 1 ч. л
черный перец ⅓ ч. л
сушеный чеснок ⅓ ч. л
Приготовление
Основа
Интересно, что основа для этого тарта готовится не из песочного теста, а из риса. Он получается плотным и держит форму, а вкус готового блюда остается легким.
Вскипятите воду с солью.
Добавьте рис и варите 15 мин, периодически помешивая.
Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте еще 5 мин.
Выложите рис в форму для выпекания, хорошо смазанную маслом, и равномерно распределите.
Совет: чтобы рис легко принял форму, можно немного прижать его дном стакана или ложкой.
Начинка
Шпинат быстро обжарьте на сухой сковороде 2 мин и помешивайте его.
Лосось нарежьте кубиками, а помидоры — на половинки.
Выложите равномерно все на рисовую основу.
Совет: чтобы вкус лосося максимально раскрылся, выбирайте свежую или охлажденную рыбу высокого качества.
Соус
Взбейте яйца со сметаной и специями.
Вылейте соус на начинку, равномерно распределите.
Совет: если любите более насыщенный вкус, можно добавить немного тертого пармезана или сыра фета сразу в соус.
Выпекание
Выпекайте тарт в разогретой духовке 30 мин при 180°C.
Затем посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 мин, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
Дайте тарту остыть 10 мин перед подачей.
Подача
Тарт с лососем и шпинатом эффектно выглядит как горячим, так и комнатной температуры. Он идеален для:
семейного обеда, когда хочется удивить близких
праздничного стола или бранча с друзьями
фуршетов,
Тарт сочетает в себе полезные ингредиенты, легкость в приготовлении и «вау» эффект на столе. Лосось, шпинат и черри создают баланс вкуса и цвета, а сливочно-яичный соус делает каждый кусочек нежным и сочным.