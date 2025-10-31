Рисовый тарт с лососем и шпинатом: рецепт идеального блюда для семейного обеда или праздничного стола

Рисовый тарт с лососем и шпинатом / © Associated Press

Содержание Ингредиенты Основа Начинка Соус Приготовление Основа Начинка Соус Выпекание Подача

Осень и зима — время сытной выпечки, но иногда хочется чего-то легкого и одновременно эффектного. Тарт с лососем и шпинатом — именно такое блюдо. Оно сочетает нежный вкус рыбы, свежесть овощей и сырную сливочность, а еще выглядит на столе как настоящий ресторанный шедевр, а о рецепте его приготовления рассказали на странице Gătim zi de zi cu Natalia.

Ингредиенты

Основа

рис 250 г

вода 550 мл

соль ½ ч. л

Начинка

лосось 200 г

шпинат 100 г

помидоры черри 6-8 шт.

Соус

яйца 3 шт.

сметана 100 г

соль 1 ч. л

черный перец ⅓ ч. л

сушеный чеснок ⅓ ч. л

Приготовление

Основа

Интересно, что основа для этого тарта готовится не из песочного теста, а из риса. Он получается плотным и держит форму, а вкус готового блюда остается легким.

Вскипятите воду с солью. Добавьте рис и варите 15 мин, периодически помешивая. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте еще 5 мин. Выложите рис в форму для выпекания, хорошо смазанную маслом, и равномерно распределите.

Совет: чтобы рис легко принял форму, можно немного прижать его дном стакана или ложкой.

Начинка

Шпинат быстро обжарьте на сухой сковороде 2 мин и помешивайте его. Лосось нарежьте кубиками, а помидоры — на половинки. Выложите равномерно все на рисовую основу.

Совет: чтобы вкус лосося максимально раскрылся, выбирайте свежую или охлажденную рыбу высокого качества.

Соус

Взбейте яйца со сметаной и специями. Вылейте соус на начинку, равномерно распределите.

Совет: если любите более насыщенный вкус, можно добавить немного тертого пармезана или сыра фета сразу в соус.

Выпекание

Выпекайте тарт в разогретой духовке 30 мин при 180°C. Затем посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10 мин, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Дайте тарту остыть 10 мин перед подачей.

Подача

Тарт с лососем и шпинатом эффектно выглядит как горячим, так и комнатной температуры. Он идеален для:

семейного обеда, когда хочется удивить близких

праздничного стола или бранча с друзьями

фуршетов,

Тарт сочетает в себе полезные ингредиенты, легкость в приготовлении и «вау» эффект на столе. Лосось, шпинат и черри создают баланс вкуса и цвета, а сливочно-яичный соус делает каждый кусочек нежным и сочным.