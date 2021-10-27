Ризотто из тыквы с песто и луком фри

Ризотто это не то блюдо, которое будет ждать едоков, напротив, это они должны потерпеть пока пряное и ароматное кушанье будет готово.
Ризотто из тыквы – диетический и вместе с тем очень ужин.
Ингредиенты на 6 порций:
Для ризотто:
- 400 г риса арборио
- 1,5 л воды
- 400 г мякоти тыквы
- 6 зубчиков чеснока
- 85 г сливочного масла
- 2 ст. л. оливкового масла
- 100 г муки
- 4 луковицы
- 1/3 ст. растительного масла
- соль
- Опционально: 150 г пармезана
Для песто:
- 3 зубчика чеснока
- 10 грецких орехов
- 20 веточек базилика
- 1 ст. оливкового масла
Вымыть, обсушить и крупно нарвать базилик. Чеснок нарезать. Орехи обжарить на сухой сковороде. Все измельчить в процессоре в однородную пасту. Продолжая взбивать, вливать по чуть-чуть оливковое масло так, чтобы получилось густое пюре. Посолить. Переложить песто в соусник и отставить.
Тыкву нарезать небольшими кубиками и обжарить до мягкости в половине сливочного масла. В сотейнике разогреть воду со второй половиной масла, добавить чеснок и потомить 5 минут.
Всыпать рис на разогретую с растительным маслом глубокую сковороду и обжарить до прозрачности. По одному половнику подливать в сковороду горячий чесночный бульон, каждый раз дожидаясь пока он впитается. Готовить на минимальном огне до готовности.
Лук очистить, нашинковать тонкими кольцами, обвалять в муке и обжарить во фритюре из растительного масла. Обсушить на бумажной салфетке.
Пармезан натереть и всыпать в рис вместе с тыквой. Томить, помешивая, 2 минуты. Подавать на стол, добавив к каждой порции песто и лук-фри.
София Яроцкая
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