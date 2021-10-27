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Ризотто из тыквы с песто и луком фри

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Ризотто из тыквы с песто и луком фри

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Ризотто это не то блюдо, которое будет ждать едоков, напротив, это они должны потерпеть пока пряное и ароматное кушанье будет готово.

Ризотто из тыквы –  диетический и вместе с тем очень ужин.

Ингредиенты на 6 порций:

Для ризотто:

  • 400 г риса арборио
  • 1,5 л воды
  • 400 г мякоти тыквы 
  • 6 зубчиков чеснока 
  • 85 г сливочного масла
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 100 г муки
  • 4 луковицы
  • 1/3 ст. растительного масла
  • соль
  • Опционально: 150 г пармезана

Для песто:

  • 3 зубчика чеснока
  • 10 грецких орехов
  • 20 веточек базилика
  • 1 ст. оливкового масла

Вымыть, обсушить и крупно нарвать базилик. Чеснок нарезать. Орехи обжарить на сухой сковороде. Все измельчить в процессоре в однородную пасту. Продолжая взбивать, вливать по чуть-чуть оливковое масло так, чтобы получилось густое пюре. Посолить. Переложить песто в соусник и отставить.

Тыкву нарезать небольшими кубиками и обжарить до мягкости в половине сливочного масла. В сотейнике разогреть воду со второй  половиной масла, добавить чеснок и потомить 5 минут.

Всыпать рис на разогретую с растительным маслом глубокую сковороду  и обжарить до прозрачности. По одному половнику подливать в сковороду горячий чесночный бульон, каждый раз дожидаясь пока он впитается. Готовить на минимальном огне до готовности.

Лук очистить, нашинковать тонкими кольцами, обвалять в муке и обжарить во фритюре из растительного масла. Обсушить на бумажной салфетке.

Пармезан натереть и всыпать в рис вместе с тыквой. Томить, помешивая, 2 минуты. Подавать на стол, добавив к каждой порции песто и лук-фри. 

София Яроцкая

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