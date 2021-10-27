Ризотто из тыквы с песто и луком фри

Ризотто из тыквы с песто и луком фри

Ризотто это не то блюдо, которое будет ждать едоков, напротив, это они должны потерпеть пока пряное и ароматное кушанье будет готово.

Ризотто из тыквы – диетический и вместе с тем очень ужин.

Ингредиенты на 6 порций:

Для ризотто:

400 г риса арборио

1,5 л воды

400 г мякоти тыквы

6 зубчиков чеснока

85 г сливочного масла

2 ст. л. оливкового масла

100 г муки

4 луковицы

1/3 ст. растительного масла

соль

Опционально: 150 г пармезана

Для песто:

3 зубчика чеснока

10 грецких орехов

20 веточек базилика

1 ст. оливкового масла

Вымыть, обсушить и крупно нарвать базилик. Чеснок нарезать. Орехи обжарить на сухой сковороде. Все измельчить в процессоре в однородную пасту. Продолжая взбивать, вливать по чуть-чуть оливковое масло так, чтобы получилось густое пюре. Посолить. Переложить песто в соусник и отставить.

Тыкву нарезать небольшими кубиками и обжарить до мягкости в половине сливочного масла. В сотейнике разогреть воду со второй половиной масла, добавить чеснок и потомить 5 минут.

Всыпать рис на разогретую с растительным маслом глубокую сковороду и обжарить до прозрачности. По одному половнику подливать в сковороду горячий чесночный бульон, каждый раз дожидаясь пока он впитается. Готовить на минимальном огне до готовности.

Лук очистить, нашинковать тонкими кольцами, обвалять в муке и обжарить во фритюре из растительного масла. Обсушить на бумажной салфетке.

Пармезан натереть и всыпать в рис вместе с тыквой. Томить, помешивая, 2 минуты. Подавать на стол, добавив к каждой порции песто и лук-фри.

София Яроцкая

Читайте также:

Рецепт пасты "Волосы ангела" с тыквой и орехами

Как вкусно приготовить тыкву с сыром - простой рецепт

Вкусный суп из тыквы на Хэллоуин: рецепт от Оли Поляковой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку