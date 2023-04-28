Ризотто с копченой рыбой и спаржей: прекрасный сезонный рецепт

Хитрость хорошего ризотто заключается в том, чтобы добавлять бульон очень постепенно и не жалеть масла, которым стоит дополнить блюдо непосредственно перед подачей на стол.

Ингредиенты

100 г сливочного масла

2 луковицы, мелко нарезанные

350 г риса арборио

100 мл сухого белого вина

1,5 литра горячего овощного бульона

100 г свеженатертого пармезана

по 1 ст. л. нарезанной петрушки, эстрагона и зеленого лука

10 побегов спаржи, нарезанных на кусочки по 3 см

2 филе копченой форели

Приготовление

Растопите 50 г сливочного масла в большой кастрюле и слегка обжарьте лук до мягкости. Добавьте рис и перемешайте, чтобы он покрылся горячим маслом. Влейте вино и дайте рису впитаться. Медленно добавляйте горячий бульон по половнику за раз, добавляя только после того, как рис впитает жидкость. Продолжайте эту технику, пока рис не станет al dente. Добавьте спаржу, пармезан, травы и форель и осторожно нагревайте в течение 2 минут.

Добавьте оставшееся масло и подавайте с тертым пармезаном.

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