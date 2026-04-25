Рецепты
126
1 мин

Рогалики на молоке и дрожжах: рецепт воздушной выпечки

Рогалики на молоке и дрожжах получаются воздушные, вкусные, а готовятся из простых ингредиентов, которые имеются на каждой кухне.

Екатерина Труш
Рогалики на молоке и дрожжах

Рогалики на молоке и дрожжах / © Credits

Джем, варенье, повидло используйте по своему вкусу, но главное, чтобы начинка была густой, чтобы при выпекании она не вытекала.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 450-500 гр;

  • молоко — 250 гр;

  • яйца куриные — 2 шт + 1 (для смазывания);

  • сливочное масло — 120 гр;

  • дрожжи свежие — 30 гр;

  • сахар — 2 ст л;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • соль;

  • любое повидло, варенье;

  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Для опары, в миску налейте теплое молоко, раскрошите руками дрожжи, всыпьте одну столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

  2. В опару, добавьте растопленное теплое сливочное масло, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте.

  3. Всыпьте частями просеянную пшеничную муку и замесите тесто, сначала ложкой, затем руками, оно должно получиться мягкое, не липнущее к рукам.

  4. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут.

  5. Яйцо смешайте с одной столовой ложкой молока и взбейте вилкой.

  6. Разделите тесто на несколько частей.

  7. На поверхность, присыпанную мукой, каждую часть раскатайте в круг и разрежьте на треугольники, на широкий конец выложите начинку, заверните рогаликом, выложите на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и дайте подняться 25-30 минут.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

  9. Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Вместо свежих дрожжей можно использовать сухие (10 грамм).

