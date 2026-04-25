Рогалики на молоке и дрожжах: рецепт воздушной выпечки

Рогалики на молоке и дрожжах

Джем, варенье, повидло используйте по своему вкусу, но главное, чтобы начинка была густой, чтобы при выпекании она не вытекала.

Для опары, в миску налейте теплое молоко, раскрошите руками дрожжи, всыпьте одну столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.

В опару, добавьте растопленное теплое сливочное масло, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте.

Всыпьте частями просеянную пшеничную муку и замесите тесто, сначала ложкой, затем руками, оно должно получиться мягкое, не липнущее к рукам.

Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут.

Яйцо смешайте с одной столовой ложкой молока и взбейте вилкой.

Разделите тесто на несколько частей.

На поверхность, присыпанную мукой, каждую часть раскатайте в круг и разрежьте на треугольники, на широкий конец выложите начинку, заверните рогаликом, выложите на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и дайте подняться 25-30 минут.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.