Рогалики на молоке и дрожжах: рецепт воздушной выпечки
Рогалики на молоке и дрожжах получаются воздушные, вкусные, а готовятся из простых ингредиентов, которые имеются на каждой кухне.
Джем, варенье, повидло используйте по своему вкусу, но главное, чтобы начинка была густой, чтобы при выпекании она не вытекала.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 450-500 гр;
молоко — 250 гр;
яйца куриные — 2 шт + 1 (для смазывания);
сливочное масло — 120 гр;
дрожжи свежие — 30 гр;
сахар — 2 ст л;
ванильный сахар — 10 гр;
соль;
любое повидло, варенье;
сахарная пудра.
Приготовление:
Для опары, в миску налейте теплое молоко, раскрошите руками дрожжи, всыпьте одну столовую ложку сахара, перемешайте и оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
В опару, добавьте растопленное теплое сливочное масло, яйца, оставшийся сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте.
Всыпьте частями просеянную пшеничную муку и замесите тесто, сначала ложкой, затем руками, оно должно получиться мягкое, не липнущее к рукам.
Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60 минут.
Яйцо смешайте с одной столовой ложкой молока и взбейте вилкой.
Разделите тесто на несколько частей.
На поверхность, присыпанную мукой, каждую часть раскатайте в круг и разрежьте на треугольники, на широкий конец выложите начинку, заверните рогаликом, выложите на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и дайте подняться 25-30 минут.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Готовые рогалики посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Вместо свежих дрожжей можно использовать сухие (10 грамм).