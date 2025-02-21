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Рогалики на сметане: рецепт вкусной выпечки

Время готовки
2 часа
Пищевая ценность на 100 г
329 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
1 мин
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Рогалики на сметане: рецепт вкусной выпечки

Рогалики на сметане / Фото: Credits

Для вкусных и песочных рогаликов, которые просто тают во рту, обязательно используйте масло и сметану из холодильника, а повидло или варенье - густое.

Тесто на сметане получается нежным и рассыпчатым и отлично сочетается со сладкой начинкой.

Ингредиенты

мука пшеничная
400 г
сметана 20-25%
200 г
масло сливочное 82%
200 г
ванильный сахар
пакетик
соль
повидло
сахарная пудра
  1. Муку просейте, добавьте соль, холодное масло, нарезанное на кусочки, и перетрите массу руками до получения крошки. Добавьте сметану, ванильный сахар и замесите быстро тесто. Скатайте в шар, выложите в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30-60 минут.
  2. Затем достаньте его из холодильника, отрежьте третью часть, остальное снова отправьте в холодильник.
  3. На поверхность присыпанную мукой, раскатайте тесто в тонкий пласт, разрежьте на 12 треугольников. Выложите на широкую часть каждого треугольника повидло, сверните в рулетик, выложите на застеленный пергаментной бумагой противень. Аналогичным способом сделайте все рогалики.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Остывшие рогалики посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • В качестве начинки рогаликов можно использовать варенье, джем и сгущенное молоко.

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