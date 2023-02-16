Рогалики с повидлом: рецепт вкусной выпечки

Для выпечки используйте любое густое варенье, главное, чтобы оно не растекалось при выпечке. Мягкими рогалики будут даже на второй день после приготовления.

Рецепт довольно простой, кроме того, вы можете сделать за один раз несколько вариантов рогаликов с разными начинками.

Ингредиенты

мука – 500 г

молоко – 1 ст.

маргарин – 250 г

яйца – 2 шт.

дрожжи прессованные – 50 г

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

яйцо – 1 шт. (для смазывания рогаликов)

повидло

Приготовление

Яйца, сахар и соль слегка взбейте.

В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте растопленный, остывший маргарин, смесь с яйцами, перемешайте.

Добавьте частями просеянную муку, замесите тесто. Оно должно получиться мягким, но не липким. Разделите тесто на четыре части. Каждую часть раскатайте в круг и поделите его на восемь частей-треугольников. На широкий край треугольника выложите густое повидло и скрутите рогаликом, смажьте сверху яйцом. Таким же образом приготовьте рогалики из оставшегося теста.

На противень, выстланный бумагой, выложите рогалики так, чтобы острый кончик был внизу, тогда в духовке они не раскрутятся. Отправьте рогалики в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.

Советы

В рогалики используйте любую начинку.

Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

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