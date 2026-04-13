Рокот крумпли

Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о рецепте рокот крумпли — запеканки, которая с легкостью собирает все остатки после Пасхи и превращает их в сытное, ароматное и очень вкусное блюдо. Это идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который на вкус как ресторанное блюдо, а готовится без лишней мороки.

Ингредиенты Картофель в мундире 8 шт. Яйца 6 шт. Колбаса 1 кольцо Лук 2 шт. Сыр твердый 300 г Сметана 400 г Соль Масло или масло гхи

Приготовление

Обжариваем лук на растительном масле до золотистого цвета. Форму для запекания смазываем маслом, так запеканка не пристанет и получится аппетитной. Картофель нарезаем кружочками и выкладываем первым слоем. Далее выложите слоями яйца, колбасу, лук, соль и немного сыра. Повторите слои еще раз и завершите верхним слоем картофеля. Сметаной можно промазывать слои или смешать с небольшим количеством воды и залить сверху, так блюдо будет сочнее. Посыпьте сверху сыром для золотистой корочки. Поставьте в духовку и выпекайте при 190°C, 15-20 мин под фольгой. Затем еще 20 мин без фольги, а последние 5 мин можно с конвекцией для красивой золотистой корочки

Запах, который распространяется по кухне во время запекания, заставит всех сбежаться к столу. А после нескольких минут ожидания можно наслаждаться нежной, сочной и ароматной запеканкой, которая не только сохранила праздничные ингредиенты, но и превратила их в новую вкусность.

Рокот крумпли — это не просто запеканка, а способ дать вторую жизнь остаткам праздничных блюд, показать кулинарную креативность и удивить семью или гостей сытным, красивым и ароматным блюдом.