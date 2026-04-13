ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
296
Время на прочтение
2 мин

Рокот крумпли — рецепт закарпатской запеканки из того, что осталось после Пасхи

Нет ничего лучше, чем превратить остатки праздничных блюд в настоящий кулинарный шедевр.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Рокот крумпли instagram.com/emiliya.yevtushenko / © Instagram

Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о рецепте рокот крумпли — запеканки, которая с легкостью собирает все остатки после Пасхи и превращает их в сытное, ароматное и очень вкусное блюдо. Это идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который на вкус как ресторанное блюдо, а готовится без лишней мороки.

Ингредиенты

Картофель в мундире
8 шт.
Яйца
6 шт.
Колбаса
1 кольцо
Лук
2 шт.
Сыр твердый
300 г
Сметана
400 г
Соль
Масло или масло гхи
Приготовление

  1. Обжариваем лук на растительном масле до золотистого цвета.

  2. Форму для запекания смазываем маслом, так запеканка не пристанет и получится аппетитной.

  3. Картофель нарезаем кружочками и выкладываем первым слоем.

  4. Далее выложите слоями яйца, колбасу, лук, соль и немного сыра.

  5. Повторите слои еще раз и завершите верхним слоем картофеля.

  6. Сметаной можно промазывать слои или смешать с небольшим количеством воды и залить сверху, так блюдо будет сочнее.

  7. Посыпьте сверху сыром для золотистой корочки.

  8. Поставьте в духовку и выпекайте при 190°C, 15-20 мин под фольгой. Затем еще 20 мин без фольги, а последние 5 мин можно с конвекцией для красивой золотистой корочки

Запах, который распространяется по кухне во время запекания, заставит всех сбежаться к столу. А после нескольких минут ожидания можно наслаждаться нежной, сочной и ароматной запеканкой, которая не только сохранила праздничные ингредиенты, но и превратила их в новую вкусность.

Рокот крумпли — это не просто запеканка, а способ дать вторую жизнь остаткам праздничных блюд, показать кулинарную креативность и удивить семью или гостей сытным, красивым и ароматным блюдом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie