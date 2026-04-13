Рокот крумпли — рецепт закарпатской запеканки из того, что осталось после Пасхи
Нет ничего лучше, чем превратить остатки праздничных блюд в настоящий кулинарный шедевр.
Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о рецепте рокот крумпли — запеканки, которая с легкостью собирает все остатки после Пасхи и превращает их в сытное, ароматное и очень вкусное блюдо. Это идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который на вкус как ресторанное блюдо, а готовится без лишней мороки.
Ингредиенты
- Картофель в мундире
- 8 шт.
- Яйца
- 6 шт.
- Колбаса
- 1 кольцо
- Лук
- 2 шт.
- Сыр твердый
- 300 г
- Сметана
- 400 г
- Соль
- Масло или масло гхи
Приготовление
Обжариваем лук на растительном масле до золотистого цвета.
Форму для запекания смазываем маслом, так запеканка не пристанет и получится аппетитной.
Картофель нарезаем кружочками и выкладываем первым слоем.
Далее выложите слоями яйца, колбасу, лук, соль и немного сыра.
Повторите слои еще раз и завершите верхним слоем картофеля.
Сметаной можно промазывать слои или смешать с небольшим количеством воды и залить сверху, так блюдо будет сочнее.
Посыпьте сверху сыром для золотистой корочки.
Поставьте в духовку и выпекайте при 190°C, 15-20 мин под фольгой. Затем еще 20 мин без фольги, а последние 5 мин можно с конвекцией для красивой золотистой корочки
Запах, который распространяется по кухне во время запекания, заставит всех сбежаться к столу. А после нескольких минут ожидания можно наслаждаться нежной, сочной и ароматной запеканкой, которая не только сохранила праздничные ингредиенты, но и превратила их в новую вкусность.
Рокот крумпли — это не просто запеканка, а способ дать вторую жизнь остаткам праздничных блюд, показать кулинарную креативность и удивить семью или гостей сытным, красивым и ароматным блюдом.