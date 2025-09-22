ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
515
Время на прочтение
1 мин

Ролл Цезарь в лаваше: рецепт сочной закуски

Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях ролл «Цезарь», получится намного вкуснее, полезнее и дешевле, чем купить уже готовый.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Ролл Цезарь в лаваше

Ролл Цезарь в лаваше / © Credits

Сочный, сытный, с нежным соусом из сметаны, ролл понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты:

  • лаваш армянский — 1 шт;

  • куриное филе — 1 шт;

  • салат «Айсберг» — 50 гр;

  • помидоры — 1 шт;

  • сыр твердый — 20 гр.

Для соуса:

  • сметана 10%– 3 ст л;

  • горчица — 1 ч л;

  • сок лимона — 1 ч л;

  • соевый соус — 2 ч л;

  • чеснок сухой — 0,5 ч л.

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут и остудите.

  2. Салат промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте соломкой.

  3. Помидор нарежьте полукольцами.

  4. Сыр натрите на мелкую терку.

  5. Для соуса смешайте сметану, горчицу, сок лимона, соевый соус и чеснок.

  6. Лаваш смажьте соусом, выложите с одного края салат, куриное филе, помидоры и посыпьте сыром. Сверните плотно лаваш в рулет, подгибая края, чтобы начинка не высыпалась.

  7. Разогрейте сковороду (без масла) и прогрейте ролл, с двух сторон 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.

Советы:

  • Вместо сметаны можно добавить йогурт.

Дата публикации
Количество просмотров
515
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie