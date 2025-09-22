- Дата публикации
- Рецепты
Ролл Цезарь в лаваше: рецепт сочной закуски
Обязательно попробуйте приготовить в домашних условиях ролл «Цезарь», получится намного вкуснее, полезнее и дешевле, чем купить уже готовый.
Сочный, сытный, с нежным соусом из сметаны, ролл понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
лаваш армянский — 1 шт;
куриное филе — 1 шт;
салат «Айсберг» — 50 гр;
помидоры — 1 шт;
сыр твердый — 20 гр.
Для соуса:
сметана 10%– 3 ст л;
горчица — 1 ч л;
сок лимона — 1 ч л;
соевый соус — 2 ч л;
чеснок сухой — 0,5 ч л.
Приготовление:
Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут и остудите.
Салат промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте соломкой.
Помидор нарежьте полукольцами.
Сыр натрите на мелкую терку.
Для соуса смешайте сметану, горчицу, сок лимона, соевый соус и чеснок.
Лаваш смажьте соусом, выложите с одного края салат, куриное филе, помидоры и посыпьте сыром. Сверните плотно лаваш в рулет, подгибая края, чтобы начинка не высыпалась.
Разогрейте сковороду (без масла) и прогрейте ролл, с двух сторон 1-2 минуты, чтобы сыр расплавился.
Советы:
Вместо сметаны можно добавить йогурт.