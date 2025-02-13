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Романтический ужин ко Дню влюбленных: повар-красавчик рассказал, как вкусно приготовить тунца

Романтический ужин ко Дню влюбленных: повар-красавчик рассказал, как вкусно приготовить тунца

Романтический ужин с тунцем от Volodymyr Testardi/фото: Скриншот из Instagram_Volodymyr Testardi

Этот рецепт стейка из тунца – не просто ужин, а настоящий кулинарный шедевр, предназначенный для особых моментов. Благодаря гармоничному сочетанию нежного тунца, хрустящего запеченного картофеля и свежего салата, вы сможете насладиться не только вкусными, но и визуально привлекательными блюдами, которые создадут атмосферу романтики и уюта.

Очаровательный повар Volodymyr Testardi поделился своим рецептом стейка из тунца с запеченным картофелем и свежим салатом, который станет настоящим аккордом вашего романтического свидания. Этот рецепт идеально подходит для двух порций и каждая деталь в нем продумана по мелочам, чтобы подарить вам невероятное вкусовое и эстетическое удовольствие.

Ингредиенты

Филе тунца
2 стейка (200–250 г каждый)
Белый и черный кунжут
4–5 ст. л
Картофель
12–14 шт.
Салат айсберг
Шпинат
1 горсть
Кинза
1 пучок
Сок лайма
1 шт.
Оливковое масло
Соус Терияки
4 ст. л
Густой йогурт
2 ст. л
Масло чили
2 ч. л

Приготовление

  1. Выстелите противень пергаментной бумагой и разложите вареный картофель на расстоянии 5 см друг от друга.
  2. С помощью пергаментной бумаги (размером около 10 см) создайте основу для каждой картофелины – это поможет добиться равномерной толщины примерно 1 см. Прижмите пергамент широким стаканом для формирования идеального ровного слоя.
  3. Сбрызните картофель оливковым маслом, приправьте солью и перцем.
  4. Поместите в разогретую до 200°C духовку на 15 мин, пока она не приобретет золотистую корочку и хрустальную текстуру.
  5. В плоском блюде смешайте белый и черный кунжут, добавьте немного соли по вкусу. Приправьте стейки тунца солью, после чего щедро обваляйте в кунжутной смеси, прижимая, чтобы зерна хорошо прилипли к поверхности. Затем аккуратно переверните стейки и повторите процесс, чтобы получить равномерное покрытие со всех сторон.
  6. В блендере или с помощью миксера смешайте пучок кинзы, сок одного лайма и 4 ст. л оливкового масла до образования однородной массы. Приправьте соус солью и перцем по вкусу.
  7. На разогретой сковороде с 2 ст. л оливкового масла жарьте стейки тунца по 2 мин с каждой стороны. Важно, чтобы снаружи тунец приобрел легкий золотистый цвет, а внутри остался розовым и нежным.
  8. После жарки отложите стейки на несколько минут, чтобы они отдохнули – это позволит соку равномерно распределиться по мясу.
  9. В большой миске смешайте небольшой лист салата айсберг, горсть шпината и оставшуюся кинзу. Добавьте 4 столовые ложки оливкового масла, немного соли и перца по вкусу.
  10. На тарелку выложите 4 ст. л соуса Терияки, это придаст легкую сладковатую нотку к общей композиции.
  11. Аккуратно нарежьте стейки тунца полосками шириной 1-1,5 см и выложите их на соус. Рядом положите запеченный картофель, полейте его 2 ст. л густого йогурта и сбрызнуть 2 ч. л масла чили, это придаст пикантности.
  12. Свежий салат подавайте в качестве гарнира и дополните общую композицию блюда.

Это блюдо – отличный вариант для романтического ужина, где каждая деталь имеет значение, а вкус и презентация поднимают настроение и создают неповторимую атмосферу. Попробуйте этот рецепт и пусть каждый кусочек тунца станет символом вашей любви и заботы.

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