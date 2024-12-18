Рождественская кутя: классический рецепт

Особенность приготовления кути в том, что она обязательно должна быть сладкой. Готовят ее с отваренных зерен пшеницы, приправленных изюмом, медом и маком.

Ингредиенты пшеница 1 стакан мак 100 г изюм без косточек 150 г мед 3-4 ст. л. соль

Пшеницу промойте, залейте водой и замочите на ночь. Затем слейте воду, налейте новую, чтобы жидкость покрыла зерна на 2-3 сантиметра. Доведите до кипения, посолите, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5-2 часа до мягкости. Мак залейте кипятком на 20 минут, воду слейте и перетрите в макитре, до появления белого молочка. Изюм залейте кипятком на 15 минут, затем воду слейте. К пшенице добавьте мак, изюм и мед. Перемешайте, подайте в охлажденном виде.

Советы:

Зерна пшеницы должны быть мягкими и не развариться.

По желанию добавьте грецкие орехи.

Если у вас нет макитры, то мак можно перетереть в ступке или кофемолке.

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