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Рождественская кутя: классический рецепт

Время готовки
3 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
368 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
63
Время на прочтение
1 мин
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Рождественская кутя: классический рецепт

Рождественская кутя / Фото: Credits

Кутя – это главное блюдо рождественского стола украинской семьи.

Особенность приготовления кути в том, что она обязательно должна быть сладкой. Готовят ее с отваренных зерен пшеницы, приправленных изюмом, медом и маком.

Ингредиенты

пшеница
1 стакан
мак
100 г
изюм без косточек
150 г
мед
3-4 ст. л.
соль
  1. Пшеницу промойте, залейте водой и замочите на ночь. Затем слейте воду, налейте новую, чтобы жидкость покрыла зерна на 2-3 сантиметра. Доведите до кипения, посолите, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5-2 часа до мягкости.
  2. Мак залейте кипятком на 20 минут, воду слейте и перетрите в макитре, до появления белого молочка.
  3. Изюм залейте кипятком на 15 минут, затем воду слейте.
  4. К пшенице добавьте мак, изюм и мед. Перемешайте, подайте в охлажденном виде.

Советы:

  • Зерна пшеницы должны быть мягкими и не развариться.
  • По желанию добавьте грецкие орехи.
  • Если у вас нет макитры, то мак можно перетереть в ступке или кофемолке.

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