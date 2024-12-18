Рождественская кутя: классический рецепт

Кутя – это главное блюдо рождественского стола украинской семьи.
Особенность приготовления кути в том, что она обязательно должна быть сладкой. Готовят ее с отваренных зерен пшеницы, приправленных изюмом, медом и маком.
Ингредиенты
- пшеница
- 1 стакан
- мак
- 100 г
- изюм без косточек
- 150 г
- мед
- 3-4 ст. л.
- соль
- Пшеницу промойте, залейте водой и замочите на ночь. Затем слейте воду, налейте новую, чтобы жидкость покрыла зерна на 2-3 сантиметра. Доведите до кипения, посолите, убавьте огонь и варите на медленном огне 1,5-2 часа до мягкости.
- Мак залейте кипятком на 20 минут, воду слейте и перетрите в макитре, до появления белого молочка.
- Изюм залейте кипятком на 15 минут, затем воду слейте.
- К пшенице добавьте мак, изюм и мед. Перемешайте, подайте в охлажденном виде.
Советы:
- Зерна пшеницы должны быть мягкими и не развариться.
- По желанию добавьте грецкие орехи.
- Если у вас нет макитры, то мак можно перетереть в ступке или кофемолке.
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