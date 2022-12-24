Рождественская паляница: рецепт от Евгения Клопотенко

Праздник Рождества – это о чем-то светлом, семейном, о чем-то украинском.

Во всех странах мира этот праздник ассоциируется с какой-то выпечкой. Я хочу, чтобы отныне празднование Рождества у нас тоже ассоциировалось с рождественским хлебом или паляницей, как вам больше нравится.

Поэтому держите хороший рецепт хлеба с сухофруктами и орехами. Все как вы любите!

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл кефира

2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы)

2 ст. л. перебитых сухофруктов с копченой грушей

2 яйца

100 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г грецких орехов

1 лимон (цедра)

10 г разрыхлителя

3 ст. л. сахарной пудры

щепотка соли

Пошаговый рецепт:

В миску разбейте 2 яйца и добавьте 100 г белого сахара. Перемешайте веничком до объединения, сильно взбивать не следует.

Сухофрукты выложите в миску и перебейте погружным блендером.

Выложите на доску 100 г грецких орехов и порубите ножом, не очень мелко.

В миску всыпьте 500 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Добавьте изрубленные орехи и перемешайте. Добавьте 2 ст. л. с горкой перебитых сухофруктов. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, яичную смесь, 250 мл кефира и всыпьте щепотку соли.

Сначала перемешайте ложкой, а затем переложите на подпиленную мукой поверхность и хорошо вымесите руками.

Сделайте прямоугольник из теста и заверните вдоль и поперек, как на видео. Положите в прямоугольную форму, у меня 20 на 14 см, смазанную подсолнечным маслом.

Выпекайте 40-45 мин при температуре 180 градусов. Когда вы достанете праздничный хлеб из духовки, дайте полностью остыть, посыпьте сахарной пудрой и цедрой одного лимона по желанию.

Рождественский хлеб-паляница готов!

Готовить – это просто!

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