Рождественская паляница: рецепт от Евгения Клопотенко

Праздник Рождества – это о чем-то светлом, семейном, о чем-то украинском.
Во всех странах мира этот праздник ассоциируется с какой-то выпечкой. Я хочу, чтобы отныне празднование Рождества у нас тоже ассоциировалось с рождественским хлебом или паляницей, как вам больше нравится.
Поэтому держите хороший рецепт хлеба с сухофруктами и орехами. Все как вы любите!
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл кефира
- 2 ст. л. подсолнечного масла (+ 2 ст. л. для смазывания формы)
- 2 ст. л. перебитых сухофруктов с копченой грушей
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г грецких орехов
- 1 лимон (цедра)
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст. л. сахарной пудры
- щепотка соли
Пошаговый рецепт:
В миску разбейте 2 яйца и добавьте 100 г белого сахара. Перемешайте веничком до объединения, сильно взбивать не следует.
Сухофрукты выложите в миску и перебейте погружным блендером.
Выложите на доску 100 г грецких орехов и порубите ножом, не очень мелко.
В миску всыпьте 500 г муки, 10 г разрыхлителя и 10 г ванильного сахара. Добавьте изрубленные орехи и перемешайте. Добавьте 2 ст. л. с горкой перебитых сухофруктов. Влейте 2 ст. л. подсолнечного масла, яичную смесь, 250 мл кефира и всыпьте щепотку соли.
Сначала перемешайте ложкой, а затем переложите на подпиленную мукой поверхность и хорошо вымесите руками.
Сделайте прямоугольник из теста и заверните вдоль и поперек, как на видео. Положите в прямоугольную форму, у меня 20 на 14 см, смазанную подсолнечным маслом.
Выпекайте 40-45 мин при температуре 180 градусов. Когда вы достанете праздничный хлеб из духовки, дайте полностью остыть, посыпьте сахарной пудрой и цедрой одного лимона по желанию.
Рождественский хлеб-паляница готов!
Готовить – это просто!
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