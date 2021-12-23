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Рождественские песочные корзиночки "Минс пай"

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Рождественские песочные корзиночки "Минс пай"

Рождественские песочные корзиночки "Минс пай" / facebook.com/lucy.varnava

Британский шеф-повар, эксперт британского Королевского этикета и эксперт "Сніданок 1+1" Люси Варнава поделилась своим рецептом невероятно вкусной выпечки, которая просто тает во рту.

Английское Рождество невозможно представить без этого десерта. Корнями корзиночки "Минс пай" уходят еще в Средневековье, но в современном мире их обычно подают в конце основной трапезы. Если хотите порадовать близких перед праздниками, обязательно приготовьте этот десерт.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 500 г муки
  • 175 г сахарной пудры
  • 375 г очень холодного сливочного масла
  • цедра и сок 1 апельсина
  • щепотка соли

Начинка:

  • 60 мл Ruby port
  • 100 г темного коричневого сахара
  • 100 г свежей клюквы (можно использовать замороженную, предварительно разморозив ягоды)
  • 1/2 ч. л. гвоздики
  • 1 ч. л. корицы
  • 200 г изюма
  • 150 г сушеной смородины
  • 30 г сушеной клюквы
  • цедра и сок 1 клементина/мандарина
  • 25 мл бренди или коньяка
  • 1/2 ч. л. миндального экстракта
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта
  • 2 ст. л. меда

Видеоверсия рецепта:

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