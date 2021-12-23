Рождественские песочные корзиночки "Минс пай"

Британский шеф-повар, эксперт британского Королевского этикета и эксперт "Сніданок 1+1" Люси Варнава поделилась своим рецептом невероятно вкусной выпечки, которая просто тает во рту.

Английское Рождество невозможно представить без этого десерта. Корнями корзиночки "Минс пай" уходят еще в Средневековье, но в современном мире их обычно подают в конце основной трапезы. Если хотите порадовать близких перед праздниками, обязательно приготовьте этот десерт.

Ингредиенты:

Тесто:

500 г муки

175 г сахарной пудры

375 г очень холодного сливочного масла

цедра и сок 1 апельсина

щепотка соли

Начинка:

60 мл Ruby port

100 г темного коричневого сахара

100 г свежей клюквы (можно использовать замороженную, предварительно разморозив ягоды)

1/2 ч. л. гвоздики

1 ч. л. корицы

200 г изюма

150 г сушеной смородины

30 г сушеной клюквы

цедра и сок 1 клементина/мандарина

25 мл бренди или коньяка

1/2 ч. л. миндального экстракта

1/2 ч. л. ванильного экстракта

2 ст. л. меда

Видеоверсия рецепта:

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