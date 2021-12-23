Рождественские песочные корзиночки "Минс пай"

Британский шеф-повар, эксперт британского Королевского этикета и эксперт "Сніданок 1+1" Люси Варнава поделилась своим рецептом невероятно вкусной выпечки, которая просто тает во рту.
Английское Рождество невозможно представить без этого десерта. Корнями корзиночки "Минс пай" уходят еще в Средневековье, но в современном мире их обычно подают в конце основной трапезы. Если хотите порадовать близких перед праздниками, обязательно приготовьте этот десерт.
Ингредиенты:
Тесто:
- 500 г муки
- 175 г сахарной пудры
- 375 г очень холодного сливочного масла
- цедра и сок 1 апельсина
- щепотка соли
Начинка:
- 60 мл Ruby port
- 100 г темного коричневого сахара
- 100 г свежей клюквы (можно использовать замороженную, предварительно разморозив ягоды)
- 1/2 ч. л. гвоздики
- 1 ч. л. корицы
- 200 г изюма
- 150 г сушеной смородины
- 30 г сушеной клюквы
- цедра и сок 1 клементина/мандарина
- 25 мл бренди или коньяка
- 1/2 ч. л. миндального экстракта
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 2 ст. л. меда
Видеоверсия рецепта:
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