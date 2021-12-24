Рождественский гусь: классический рецепт

Меняются времена, меняется мода, но традиции по-прежнему сильны, а это значит, что в один из главных христианских праздников во многих домах на столе будет красоваться рождественский гусь.

Блюдо, сочетающее в себе и мясо, и гарнир одновременно, очень сытное, поэтому, приготовив рождественского гуся, можете не волноваться, что гости останутся голодными.

Ингредиенты:

1 гусь

1 стакан риса

3 луковицы

1 морковь

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Тушку гуся тщательно вымыть холодной водой и обсушить. Если птица плохо ощипана, удалить остатки перьев и опалить. При необходимости удалить лишний жир.

Подготовленную тушку снаружи и изнутри натереть солью и черным молотым перцем и вынести на холод как минимум на 2 часа.

Гусиные потроха тщательно промыть, удалить пленки и отварить в подсоленной воде, опустив в кипяток сначала желудок, затем сердце, а в последнюю очередь печень.

В бульоне от потрохов отварить до полуготовности рис.

Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь обжарить в небольшом количестве растительного масла.

Остывший рис соединить с нарезанными небольшими кусочками потрохами, добавить овощную поджарку, поперчить и хорошо вымешать.

Гуся нафаршировать, кожу брюшка скрепить зубочистками или сшить, поместить в рукав для запекания, плотно завязать края, сделать несколько проколов для выхода пара и уложить на противень грудкой вверх.

Первые 30 минут гуся запекать при 200°С, а затем еще около 2 часов при 180°С. Для получения румяной корочки за полчаса до готовности рукав разрезать и поднять температуру до 200°С.

На заметку

Для маринования гуся можно использовать несколько зубков пропущенного через пресс чеснока и любимые приправы – базилик, орегано, розмарин, тимьян, майоран.

Фаршируя гуся, не набивайте брюшко начинкой очень плотно, потому что рис, доходя до готовности, будет еще увеличиваться в объеме.

Если хотите получить более легкий и пикантный гарнир, начините гуся яблоками, айвой, черносливом, курагой.

Гуся можно запекать и без рукава, но тогда его следует периодически поливать вытопившимся жиром.

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