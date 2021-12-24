Рождественский гусь: классический рецепт

Меняются времена, меняется мода, но традиции по-прежнему сильны, а это значит, что в один из главных христианских праздников во многих домах на столе будет красоваться рождественский гусь.
Блюдо, сочетающее в себе и мясо, и гарнир одновременно, очень сытное, поэтому, приготовив рождественского гуся, можете не волноваться, что гости останутся голодными.
Ингредиенты:
- 1 гусь
- 1 стакан риса
- 3 луковицы
- 1 морковь
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Тушку гуся тщательно вымыть холодной водой и обсушить. Если птица плохо ощипана, удалить остатки перьев и опалить. При необходимости удалить лишний жир.
Подготовленную тушку снаружи и изнутри натереть солью и черным молотым перцем и вынести на холод как минимум на 2 часа.
Гусиные потроха тщательно промыть, удалить пленки и отварить в подсоленной воде, опустив в кипяток сначала желудок, затем сердце, а в последнюю очередь печень.
В бульоне от потрохов отварить до полуготовности рис.
Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь обжарить в небольшом количестве растительного масла.
Остывший рис соединить с нарезанными небольшими кусочками потрохами, добавить овощную поджарку, поперчить и хорошо вымешать.
Гуся нафаршировать, кожу брюшка скрепить зубочистками или сшить, поместить в рукав для запекания, плотно завязать края, сделать несколько проколов для выхода пара и уложить на противень грудкой вверх.
Первые 30 минут гуся запекать при 200°С, а затем еще около 2 часов при 180°С. Для получения румяной корочки за полчаса до готовности рукав разрезать и поднять температуру до 200°С.
На заметку
Для маринования гуся можно использовать несколько зубков пропущенного через пресс чеснока и любимые приправы – базилик, орегано, розмарин, тимьян, майоран.
Фаршируя гуся, не набивайте брюшко начинкой очень плотно, потому что рис, доходя до готовности, будет еще увеличиваться в объеме.
Если хотите получить более легкий и пикантный гарнир, начините гуся яблоками, айвой, черносливом, курагой.
Гуся можно запекать и без рукава, но тогда его следует периодически поливать вытопившимся жиром.
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