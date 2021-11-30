Рождественский кекс Эмили Дикинсон, который нужно поливать пропиткой четыре недели

Рождество не за горами, а значит, уже сегодня можно начинать подготовку и прежде всего испечь рождественский кекс.

Предлагаем вам проверенный рецепт, которому уже полторы сотни лет. Его автор – одна из величайших американских поэтесс XIX столетия. Кстати, сегодня Эмили Дикинсон считается самым читаемым не только в США, но и во всем мире американским поэтом всех времен.

Перу Эмили Дикинсон принадлежит 1800 стихотворений, из которых при ее жизни было опубликовано меньше десятка. Она была противницей тиражирования своих произведений и даже взяла обещание со своей сестры, что та впоследствии сожжет все рукописи.

Эмили писала стихи и сшивала их в книги для друзей, с большинством из которых общалась лишь посредством переписки, а в свободное время она гуляла по саду и пекла пироги и кексы, спуская их потом соседским мальчишкам из окна второго этажа в корзине на веревке.

Она много времени проводила на кухне и поэтому при жизни была больше известна как искусный кулинар. Один из ее рецептов мы и предлагаем вашему вниманию.

Ингредиенты:

для теста: 300 г муки 300 г сливочного масла 300 г тростникового сахара 6 яиц 80 мл бренди 80 мл меда 2 чайные ложки разрыхлителя 1 неполная чайная ложка соды 0,5 чайной ложки соли 1 стручок ванили 1 чайная ложка тертого мускатного ореха 0,5 чайной ложки молотой корицы 0,5 чайной ложки молотой гвоздики 0,5 чайной ложки молотого имбиря 0,25 чайной ложки молотого кардамона

для начинки: 85 г изюма 60 г вяленой клюквы 60 г чернослива 60 г кураги 60 г сушеного инжира 60 г апельсиновых или лимонных цукатов цедра 1 лимона цедра 1 апельсина 50 мл бренди 500 мл чая Earl Grey

для сиропа: 80 г сахара 50 мл воды 50 мл бренди сок 2 апельсинов

для пропитки: 80 г сахара 80 мл бренди 50 мл воды сок 2 апельсинов



Приготовление

Чернослив, курагу, инжир и цукаты нарезать кусочками величиной с изюм. Подготовленные фрукты соединить, добавить изюм и клюкву, натертую на мелкой терке цедру лимона и апельсина, перемешать и полить бренди, после чего залить горячим свежезаваренным чаем и оставить на 4-6 часов.

Для сиропа в сотейник налить воду, добавить сахар, выдавить сок из апельсинов и, помешивая до полного растворения сахара, довести до кипения. Готовый сироп снять с огня, влить бренди и залить сухофрукты с цукатами. Емкость плотно накрыть и оставить хотя бы на ночь.

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Просеянную муку соединить с содой, разрыхлителем, солью, молотыми специями, семенами ванили и тертым мускатным орехом.

Размягченное сливочное масло взбить с тростниковым сахаром в пышную массу. Продолжая взбивание, вбить по одному яйца. Затем ввести мед и бренди, перемешать, всыпать сухую смесь и аккуратно вымешать до однородного состояния.

В последнюю очередь ввести отцеженные сухофрукты с цукатами, перемешать, выложить тесто в формы и выпекать 2-2,5 часа при 150°С. Если верх кекса будет сильно подрумяниваться, накрыть его фольгой.

Готовый кекс вынуть из формы и после полного остывания обернуть хлопчатобумажной тканью, увлажненной пропиткой, которая готовится так же, как сироп для замачивания сухофруктов и цукатов. Затем кекс плотно завернуть в фольгу и поместить в холодильник на 3-4 недели, периодически разворачивая и увлажняя высохшую ткань.

На заметку

Для подачи кекс можно притрусить сахарной пудрой или украсить сухофруктами, цукатами, орехами и миндалем.

Выпекайте кекс в бумажных или силиконовых формах. В случае использования металлических форм смажьте их изнутри сливочным маслом и притрусите мукой.

Изюм берите пополам темный и светлый, к набору сухофруктов можете добавить финики, цукаты из кумквата, ананаса, папайи.

В качестве алкогольной составляющей можете использовать коньяк или ром.

Чем дольше сухофрукты с цукатами настаиваются в заливке, а затем выдерживается и пропитывается сам кекс, тем ароматнее он получается в результате.

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