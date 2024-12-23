Рождественский штолен: рецепт традиционной и праздничной выпечки

Если вы еще не решили, чем порадовать себя и близких, этот рецепт станет идеальным дополнением к вашему праздничному столу.

На странице katherine.nari поделились рецептом рождественского штолена – ароматной выпечки, создающей настоящее праздничное настроение. Этот вариант штолена не содержит марципана, поэтому отлично подойдет для тех, кто его не любит.

Ингредиенты Изюм, клюква, цукаты 300-350 г Цедра лимона 1/2 шт. Цедра апельсина 1 шт. Ром 75 мл Мука 420 г Дрожжи 25 г Сухое молоко 25 г Теплая вода 170 мл Яйцо 1 шт. Сливочное масло 150 г Сахар 50 г Соль ¼ ч.л Измельченный поджаренный миндаль 50 г Сахарная пудра

Приготовление

Смешайте изюм, клюкву и цукаты с ромом и добавьте тертую цедру лимона и апельсина. Поставьте эту смесь в холодильник на ночь или подольше, чтобы фрукты насытились ароматами. Растворите дрожжи в тёплой воде, добавьте сахар. Затем всыпьте просеянную муку, сухое молоко и добавьте яйцо. Начните замешивать тесто. Когда ингредиенты соединятся, постепенно введите сливочное масло комнатной температуры. Вымешивайте, пока масло полностью не войдет в тесто, а текстура станет гладкой и не прилипнет к рукам. Оставьте тесто в теплом месте на 1-1,5 часа. Слейте остатки жидкости из смеси сухофруктов. По желанию добавьте ложку муки, чтобы облегчить замешивание или просушить фрукты бумажным полотенцем. Вмешайте в тесто подготовленные сухофрукты и орехи. Разделите тесто на три части и сформуйте штолены. Если тесто липнет к рукам, используйте силиконовый коврик или смажьте руки маслом. Дайте тесту подойти. Накройте тесто и оставьте на 30-40 минут для повторного подъема. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте штолены 30-35 минут, пока они не приобретут золотистый цвет. Растопите сливочное масло и смажьте штолены со всех сторон. Щедро посыпьте сахарной пудрой. Дайте выпечке полностью остыть. Заверните каждый штолен в пергаментную бумагу, затем в фольгу. Храните в прохладном месте, например на балконе или в холодильнике. Чем длиннее штолены будут настаиваться, тем вкуснее они станут.

Советы:

Штолены становятся лучше по вкусу через две недели после приготовления, поэтому начинайте заранее, чтобы к Рождеству они были идеальными.

#штолен # рождественская выпечка #recipes #baking #stollen #Christstollen #stollenrecipe Como @katherine.nari Честно говоря, у меня ноль идей для осеннего контента уже потому, ловите рецепт штолена и немножко Christmas mood Я люблю делать штолены за две недели до Рождества, мне так больше всего нравится ☺️ *Делала без марципана, потому что я его не люблю. Этот рецепт отличается от того, какой я делала те годы, поэтому если вам не подходит такой вариант, есть другие два рецепта на дрожжах и на закваске у меня в профиле. ☺️ лимона и одного апельсина • ром – 75 мл *** • мука (с белком от 13 г) – 420 г • дрожжи живые – 25 г • сухое молоко – 25 г • теплая вода – 170 мл • яйцо – 1 • сливочное масло – 115 г • сахар – 50 г • соль – 1/3 ч.л • измельченный поджаренный миндаль – 50 г *** • сливочное масло для пропитки – примерно 35 г • сахарная пудра Изюм, клюкву, цукаты залейте ромом и натрите туда цедру, смешайте, и оставьте на ночь или подольше в холодильнике. Дрожжи разведите в тёплой воде, добавьте сахар. Всыпьте просеянную муку, сухое молоко и яйцо. Начните вымешивать тесто, когда все объединится, начните вводить масло комнатной температуры и вымешивайте, пока оно полностью не войдет в тесто (этот этап можно делать на столе). После этого тесто должно стать гладким и не должно прилипать к рукам. Далее оставьте его в теплом месте на 1-1,5 часа. Из смеси с изюмом слейте жидкость (сюда также можно добавить ложку муки, чтобы легче было вымешивать) или просушить бумажным полотенцем, (я забыла об этом, но вы сделайте). Вмешайте эту смесь вместе с орехами в тесто. Разделите на 3 части, сформуйте штолены, если тесто чуть-чуть липнет к рукам, то используйте силиконовый коврик или смажьте руки маслом. Снова накройте и оставьте на 30-40 мин. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке – 30-35 мин. Растопите масло и смажьте со всех сторон готовый штолен, затем щедро посыпьте сахарной пудрой. Дайте ему остыть и заверните в пергаментную бумагу, а затем можно в фольгу и поставить в холодное место ( например балкон) ждать Рождества

Приготовление рождественского штолена – это не просто кулинарный процесс, а способ создать праздничное настроение в вашем доме. Попробуйте этот рецепт, чтобы подарить себе чуть-чуть волшебного рождественского настроения. И не забудьте заварить чашку ароматного чая или кофе, чтобы насладиться первыми кусочками этой удивительной выпечки.

Мы также писали о том, как приготовить рождественское печенье с начинкой.

Читайте также: