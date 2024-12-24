Рождественское печенье из M&M's: рецепт интересной выпечки

Рождество – это время теплых семейных вечеров, украшенной елки и аромата свежей выпечки. Если вы ищете идею для праздничного угощения, попробуйте приготовить это рождественское печенье из M&M.

Оно не только вкусное, но и яркое благодаря разноцветным драже. Готовить его – одно удовольствие, а результат точно порадует всю семью. Рецептом поделились на странице annasimiachko.

Ингредиенты Сливочное масло 100 г Сахар 80 г Ванильный сахар 1 пакетик Разрыхлитель 6 г Соль Яйцо 1 шт. Мука 160 г Молочный шоколад 100 г M&M's 90 г (2 упаковки)

Приготовление:

Начните со сливочного масла: его нужно растопить в сотейнике с толстым дном на медленном огне. Через 3–4 минуты масло начнет изменять цвет и образовывать коричневые хлопья. Это означает, что оно карамелизируется и приобретает ореховый аромат. Постоянно помешивайте, чтобы масло не пригорело. Снимите сотейник с огня и сразу добавьте к маслу сахар и ванильный сахар. Взбейте смесь миксером в течение 1–2 минут, пока она не станет однородной. Когда смесь из масла немного остынет (она должна быть теплой, но не горячей), добавьте к ней яйцо и щепотку соли. Перемешайте все до однородности. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Замесите эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Измельчите молочный шоколад на небольшие кусочки и всыпьте их вместе с разноцветными драже M&M в тесто. Хорошо перемешайте. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 1,5 часа. Это поможет ему стать более плотным и ароматным. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Из теста сформируйте шарики массой примерно 80 г каждый. По желанию можете немного прижать их, чтобы печенье получилось плоским. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в течение 15–17 минут в режиме верх-низ. Готовое печенье должно быть немного золотистым по краям. После выпечки дайте печенье "отдохнуть" на противень еще 5 минут. Затем переложите его на решетку для полного охлаждения.

Советы:

Для более праздничного вида можно дополнительно посыпать печенье сахарной пудрой или украсить глазурью.

Если вы хотите добавить немного пряностей, попробуйте добавить в тесто щепотку корицы или мускатного ореха.

#кукис #рецепт #рекомендации ♬ Rockin ' Around The Christmas Tree — Brenda Lee @annasimiachko Не смогла пройти мимо этого тренда, поэтому храните рецепт самого вкусного рождественского печенья✨ Ингредиенты: сливочное масло-100гр сахар из тростника-80гр ванильный сахар-1пакетик разрыхлитель-6гр щепотка соли яйцо-1шт M&M's- 90гр(2 упаковки) Сливочное масло подогреваем в сотейнике с толстым дном 3-4мин на медленном огне до образования коричневых хлопьев. Важно постоянно помешивать масло, чтобы не приставало ко дну и не подгорало. Снимаем с огня и добавляем в сахар и ванильный сахар. Взбиваем миксером 1-2 минуты. Добавляем яйцо и соль в теплую, но не горячую смесь масла и повторно перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешивая эластичное тесто. Всыпаем измельченный шоколад и драже M&M's Оставляем тесто в пищевой пленке в холодильнике на 1,5 часа. Разогреваем духовку до 180 градусов. Формируем из теста шарики по 80 грамм. Можно слегка прижать шарики, что печенье было плоскее. Выпекаем печенье 15 мин -17 мин при температуре 180 градусов на режиме верх низ. Дайте печенье 5 минут отдохнуть. Можно смаковать☺️ Вкусного. #рождество #печенье

Вот и все! Ваше рождественское печенье готово. Оно станет отличным дополнением к чашке какао или глинтвейна во время праздничных вечеров.

Приятного аппетита!

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