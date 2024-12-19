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Рождественское печенье с начинкой: рецепт праздничной выпечки

Рождественское печенье с начинкой: рецепт праздничной выпечки

Рождественское печенье с начинкой / Фото: Credits

В предпраздничной суматохе хочется порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным, что создает атмосферу уюта и тепла. И если вы ищете идею для сладкого рождественского угощения или подарка, который точно вызовет восторг, то этот рецепт именно то, что нужно.

Рождественское печенье с нежным тестом и начинкой из нутелы не только порадует вкусом, но и поразит простотой приготовления. Обычные ингредиенты, которые скорее всего уже есть в вашем холодильнике и совсем немного времени – и у вас на столе настоящая кулинарная магия, а рецептом поделились на странице anniekaly.

Ингредиенты

Слоеное тесто
2 листа
Нутела
2–3 ст. л
Яйцо
1 шт.
Молоко
1 час. л
Сахарная пудра

Приготовление:

  1. Раскатайте лист теста на ровной поверхности.
  2. Нанесите тонкий слой Нутеллы, распределяя его равномерно.
  3. Когда тесто покрыто начинкой, накройте его вторым слоем теста.
  4. Возьмите формочки для печенья – праздничные звездочки, елки, сердца или другие, которые напоминают вам о Рождестве, – и вырежьте из теста фигурки.
  5. Выложите будущее печенье на противень, застеленный пергаментом.
  6. Чтобы придать выпечке красивый золотистый цвет, смажьте ее яичной жидкостью. Для этого смешайте яйцо с чайной ложкой молока и аккуратно нанесите смесь на поверхность печенья с помощью кисточки.
  7. Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте печенье 15–20 минут, пока оно не станет пышным и румяным.
  8. Когда печенье остынет, посыпьте пудрой.

Советы:

  • Это печенье – идеальный вариант для праздничного презента. Положите его в красивую коробочку, перевяжите лентой и у вас будет волшебный подарок, который принесет радость и сладкий вкус тепла вашим близким.

Наслаждайтесь процессом приготовления и смакуйте ароматное печенье вместе с семьей, друзьями, погружаясь в предпраздничную атмосферу. Пусть каждый кусочек напоминает вам о том, что Рождество – это время для радости, тёплых моментов и маленьких кулинарных чудес.

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