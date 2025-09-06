- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 1 мин
Розочки из слоеного теста с яблоками: рецепт эффектной выпечки
Розочки из слоеного теста станут украшением любого праздничного стола, так как имеют необычную красивую форму, а на вкус получаются хрустящие снаружи и сочные внутри, с ароматом корицы.
Для приготовления понадобятся красные яблоки, слоеное тесто, сахар, корица и сок лимона.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 500 г
- яблоки красные
- 2-3 шт.
- сливочное масло
- 50 г
- сахар
- 1 ст. л.
- корица молотая
- 1 ст. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- мука пшеничная
- сахарная пудра
Слоеное тесто заранее разморозьте.
У яблок вырежьте сердцевину, разрежьте пополам и нарежьте на тонкие пластины. Выложите их в сотейник, влейте лимонный сок, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
В миске смешайте сахар с корицей.
Сливочное масло растопите в микроволновой печи или на водяной бане.
На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите слоеное тесто. Раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт, нарежьте на полоски, шириной 5 сантиметров. Каждую полоску смажьте растопленным сливочным маслом, выложите пластинки яблок, слегка внахлест друг на друга и кожицей наверх. Яблоки смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром с корицей. Осторожно сверните рулетики из теста и яблок, и сформируйте розочку. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Розочки из теста и яблок можно выпекать в формочках для маффинов, так они более сохранят свою форму.