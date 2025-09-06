ТСН в социальных сетях

Рецепты
12
1 мин

Розочки из слоеного теста с яблоками: рецепт эффектной выпечки

Розочки из слоеного теста станут украшением любого праздничного стола, так как имеют необычную красивую форму, а на вкус получаются хрустящие снаружи и сочные внутри, с ароматом корицы.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
198 ккал
Розочки из слоеного теста с яблоками

Розочки из слоеного теста с яблоками / © Credits

Для приготовления понадобятся красные яблоки, слоеное тесто, сахар, корица и сок лимона.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
500 г
яблоки красные
2-3 шт.
сливочное масло
50 г
сахар
1 ст. л.
корица молотая
1 ст. л.
лимонный сок
1 ст. л.
мука пшеничная
сахарная пудра

Слоеное тесто заранее разморозьте.

У яблок вырежьте сердцевину, разрежьте пополам и нарежьте на тонкие пластины. Выложите их в сотейник, влейте лимонный сок, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут, затем выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

В миске смешайте сахар с корицей.

Сливочное масло растопите в микроволновой печи или на водяной бане.

На рабочую поверхность, присыпанную мукой, выложите слоеное тесто. Раскатайте его в тонкий прямоугольный пласт, нарежьте на полоски, шириной 5 сантиметров. Каждую полоску смажьте растопленным сливочным маслом, выложите пластинки яблок, слегка внахлест друг на друга и кожицей наверх. Яблоки смажьте сливочным маслом и посыпьте сахаром с корицей. Осторожно сверните рулетики из теста и яблок, и сформируйте розочку. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30 минут. Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Розочки из теста и яблок можно выпекать в формочках для маффинов, так они более сохранят свою форму.

