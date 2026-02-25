ТСН в социальных сетях

Рецепты
146
2 мин

Рубленые котлетки из печени — простой в приготовлении рецепт

Рубленые котлетки из печени — идеальный вариант для обеда или ужина. Они нежные, ароматные и легко покорят сердца даже тех, кто не очень любит печень.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
45 минут
144 ккал
Рубленые котлетки из печени

Рубленые котлетки из печени / © Credits

Печень — это не только источник белка, витаминов A, B и железа, но и продукт, который при правильной обработке становится настоящим гастрономическим открытием. Рубленые котлетки — это нежный, ароматный и сытный вариант, который можно подать с гарниром или свежими овощами. Они легко готовятся, а секрет идеальной текстуры — мелкое нарезание печени и правильная зажарка овощей, а как все приготовить рассказали на странице Liliya.cooking

Ингредиенты

Куриная печень
700 г
Лук
1 шт.
Морковь
1 шт.
Сметана
1 ст. л
Яйцо
1 шт.
Мука
3 ст. л.
Любимые специи
Соль
Перец
Масло
2 ст. л.

Приготовление

  1. Нарежьте мелко лук и натрите морковь.

  2. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи несколько минут до мягкости.

  3. Затем отставьте их остывать, они станут основой для котлет.

  4. Промойте куриную печень и нарежьте на маленькие кусочки. Чем мельче, тем нежнее будут котлетки.

  5. В миске соедините измельченную печень с зажаркой, добавьте соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и специи. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.

  6. С помощью ложки сформируйте небольшие котлетки, они должны быть плотными, но не слишком толстыми, чтобы хорошо прожариться.

  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте котлетки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки. Благодаря крышке они остаются сочными внутри.

Подача

Рубленые котлетки из печени можно подавать с картофельным пюре, тушеными овощами или легким салатом. Они прекрасно сочетаются и горячими, и немного охлажденными — идеально для перекуса или обеда.

Рубленые котлетки из печени — это простой, быстрый и полезный рецепт, который точно станет любимым. Они сочетают в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и пользу печени для здоровья.

