Рубленые котлетки из печени — простой в приготовлении рецепт
Рубленые котлетки из печени — идеальный вариант для обеда или ужина. Они нежные, ароматные и легко покорят сердца даже тех, кто не очень любит печень.
Печень — это не только источник белка, витаминов A, B и железа, но и продукт, который при правильной обработке становится настоящим гастрономическим открытием. Рубленые котлетки — это нежный, ароматный и сытный вариант, который можно подать с гарниром или свежими овощами. Они легко готовятся, а секрет идеальной текстуры — мелкое нарезание печени и правильная зажарка овощей, а как все приготовить рассказали на странице Liliya.cooking
Ингредиенты
- Куриная печень
- 700 г
- Лук
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Сметана
- 1 ст. л
- Яйцо
- 1 шт.
- Мука
- 3 ст. л.
- Любимые специи
-
- Соль
-
- Перец
-
- Масло
- 2 ст. л.
Приготовление
Нарежьте мелко лук и натрите морковь.
Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи несколько минут до мягкости.
Затем отставьте их остывать, они станут основой для котлет.
Промойте куриную печень и нарежьте на маленькие кусочки. Чем мельче, тем нежнее будут котлетки.
В миске соедините измельченную печень с зажаркой, добавьте соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и специи. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
С помощью ложки сформируйте небольшие котлетки, они должны быть плотными, но не слишком толстыми, чтобы хорошо прожариться.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте котлетки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки. Благодаря крышке они остаются сочными внутри.
Подача
Рубленые котлетки из печени можно подавать с картофельным пюре, тушеными овощами или легким салатом. Они прекрасно сочетаются и горячими, и немного охлажденными — идеально для перекуса или обеда.
Рубленые котлетки из печени — это простой, быстрый и полезный рецепт, который точно станет любимым. Они сочетают в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и пользу печени для здоровья.