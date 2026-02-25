Рубленые котлетки из печени / © Credits

Печень — это не только источник белка, витаминов A, B и железа, но и продукт, который при правильной обработке становится настоящим гастрономическим открытием. Рубленые котлетки — это нежный, ароматный и сытный вариант, который можно подать с гарниром или свежими овощами. Они легко готовятся, а секрет идеальной текстуры — мелкое нарезание печени и правильная зажарка овощей, а как все приготовить рассказали на странице Liliya.cooking

Ингредиенты Куриная печень 700 г Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Сметана 1 ст. л Яйцо 1 шт. Мука 3 ст. л. Любимые специи Соль Перец Масло 2 ст. л.

Приготовление

Нарежьте мелко лук и натрите морковь. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи несколько минут до мягкости. Затем отставьте их остывать, они станут основой для котлет. Промойте куриную печень и нарежьте на маленькие кусочки. Чем мельче, тем нежнее будут котлетки. В миске соедините измельченную печень с зажаркой, добавьте соль, перец, яйцо, ложку сметаны, муку и специи. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса. С помощью ложки сформируйте небольшие котлетки, они должны быть плотными, но не слишком толстыми, чтобы хорошо прожариться. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте котлетки с обеих сторон под крышкой до золотистой корочки. Благодаря крышке они остаются сочными внутри.

Подача

Рубленые котлетки из печени можно подавать с картофельным пюре, тушеными овощами или легким салатом. Они прекрасно сочетаются и горячими, и немного охлажденными — идеально для перекуса или обеда.

Рубленые котлетки из печени — это простой, быстрый и полезный рецепт, который точно станет любимым. Они сочетают в себе насыщенный вкус, нежную текстуру и пользу печени для здоровья.