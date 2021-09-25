Рубленые котлеты из куриного филе с томатно-яблочным соусом: рецепт от Евгения Клопотенко

С котлетами такая история, как с борщом: я расспросил всех своих друзей, знакомых и коллег, и, как оказалось, ни один рецепт котлет не повторился. А все потому, что это то блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно.

К этому блюду вообще не выдвигаются никакие критерии: котлеты могут быть сочными или сухими, но с соусом, их можно жарить на сковороде, делать на гриле и запекать в духовке, а еще их можно готовить из любого мяса.

Я приготовил рубленые котлеты из куриного филе в духовке и дополнил вкус томатно-яблочным соусом. Получилось очень вкусно. Прежде чем перейти к пошаговому рецепту, расскажу, какие специи и соусы мне нравится добавлять в котлеты.

Специи и соусы, которые усилят вкус блюда:

Терияки и соевый соус. Вы приготовили фарш, добавили в него черный молотый перец, а теперь можно добавить немного соевого соуса или терияки – все зависит от того, какой результат вы ожидаете. Вполне можно и сделать микс из этих соусов, а вкус довести солью, если это необходимо.

Копченая паприка и сушеные томаты. Если хотите котлеты "с дымком", то добавьте немного копченой паприки и сушеных томатов. Если найдете микс томатов и сладкого перца, можно поэкспериментировать и с такой добавкой к котлетам. Будет вкусно.

Чеснок. Традиционно в котлеты добавляют репчатый лук, а вы попробуйте еще добавить несколько зубчиков чеснока. Последний пропустите через мясорубку вместе с фаршем либо выдавите с помощью чеснокодавки. Если не хотите явно чесночного вкуса и аромата, то головку чеснока необходимо разобрать на зубчики, но не очищать, сложить в противень, сбрызнуть оливковым маслом и запечь до готовности. Потом выдавить, размять вилкой и добавить в фарш.

Ингредиенты:

Для котлет:

500 г куриного филе

1 яйцо

½ ч. л. цедры лимона

1 репчатый лук

1 ч. л. молотого кориандра

5 ст. л. панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

Для соуса:

1 томат

1 яблоко

1 зубчика чеснока

1-2 ст. л. томатной пасты

50-70 мл воды

2-3 веточки петрушки

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Возьмите 500 г куриного филе, мелко порубите острым ножом, превращая его в рубленый фарш. Добавьте по вкусу соль и перец, а также 1 ч. л. кориандра и ½ ч. л. цедры лимона.

klopotenko.com

Возьмите один репчатый лук и натрите на крупной терке. Так котлеты станут еще сочнее и насыщеннее по вкусу.

klopotenko.com

Теперь вбейте в фарш яйцо и очень хорошо его вымесите.

klopotenko.com

Сформируйте небольшие котлетки и запанируйте в 5 ст. л. сухарей. Выложите котлетки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке с температурой 180 градусов в течение 15-20 минут. Тут важно не пересушить котлеты, но и полностью их пропечь, чтобы в середине не было сырого рубленого фарша.

klopotenko.com

Тем временем приготовьте томатно-яблочный соус. В сотейнике соедините томат, нарезанный мелким кубиком, с яблоком, предварительно натерев его прямо с кожурой на крупной терке. Добавьте мелкорубленый зубчик чеснока, 1-2 ст. л. томатной пасты, 50-70 мл воды и мелко порезанные 2-3 веточки петрушки. Добавьте по вкусу соль и перец, тушите 3 минуты.

klopotenko.com

Готовый соус перебейте блендером до состояния пюре. Подавайте готовые рубленые котлеты с томатно-яблочным соусом.

klopotenko.com

Больше рецептов на klopotenko.com, а также в эфире программы "Сніданок з 1+1" и "Сніданок. Вихідний" и разделе "Кухня".

Читайте также: Салат из свеклы с ароматным маслом: рецепт от Евгения Клопотенко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку