Рубленые котлеты под сыром в духовке: рецепт "ленивого" блюда

Если вы ищете простой, но вместе с тем невероятно вкусный рецепт, который понравится как взрослым, так и детям, обратите внимание на этот вариант – рубленые котлеты в духовке.

На странице olga_riabenko_ рассказали, как приготовить рубленые котлеты под сыром. Это отличная альтернатива жареным котлетам, а благодаря тому, что мясо рублено, блюдо сохраняет свою сочность.

Ингредиенты Куриное филе 500 г Помидор 1 шт. Яйцо 1 шт. Сметана 20% 2 ст. л Мука 2 ст. л Сыр твердый 200 г Чесночная приправа 2 ч. л Копченая паприка 1 час. л Соль Перец

Приготовление

Куриное филе и помидор нарежьте на маленькие кусочки. Добавьте сметану, яйцо, специи и муку. Перемешайте все до однородности. Выложите котлетки на застеленный пергаментом противень, сверху выложите натертый сыр и выпекайте 35 мин за 200°.

Советы:

Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.

Рубленые котлеты можно готовить из любого мяса – курицы, индейки, свинины или даже миксовать несколько видов.

Экспериментируйте со специями или дополнительными ингредиентами для создания уникального кулинарного шедевра.

Этот рецепт рубленые котлет – идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним вкусом без лишних усилий. Он подойдет как для обыденного семейного обеда, так и для праздничного стола, где каждый сможет ощутить заботу и любовь, вложенную в каждое блюдо.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что лень на кухне может стать залогом подлинного кулинарного удовольствия.

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