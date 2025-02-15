Рубленые котлеты под сыром в духовке: рецепт "ленивого" блюда

Если вы ищете простой, но вместе с тем невероятно вкусный рецепт, который понравится как взрослым, так и детям, обратите внимание на этот вариант – рубленые котлеты в духовке.
На странице olga_riabenko_ рассказали, как приготовить рубленые котлеты под сыром. Это отличная альтернатива жареным котлетам, а благодаря тому, что мясо рублено, блюдо сохраняет свою сочность.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 500 г
- Помидор
- 1 шт.
- Яйцо
- 1 шт.
- Сметана 20%
- 2 ст. л
- Мука
- 2 ст. л
- Сыр твердый
- 200 г
- Чесночная приправа
- 2 ч. л
- Копченая паприка
- 1 час. л
- Соль
- Перец
Приготовление
- Куриное филе и помидор нарежьте на маленькие кусочки.
- Добавьте сметану, яйцо, специи и муку. Перемешайте все до однородности.
- Выложите котлетки на застеленный пергаментом противень, сверху выложите натертый сыр и выпекайте 35 мин за 200°.
Советы:
- Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.
- Рубленые котлеты можно готовить из любого мяса – курицы, индейки, свинины или даже миксовать несколько видов.
- Экспериментируйте со специями или дополнительными ингредиентами для создания уникального кулинарного шедевра.
Этот рецепт рубленые котлет – идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним вкусом без лишних усилий. Он подойдет как для обыденного семейного обеда, так и для праздничного стола, где каждый сможет ощутить заботу и любовь, вложенную в каждое блюдо.
Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что лень на кухне может стать залогом подлинного кулинарного удовольствия.
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