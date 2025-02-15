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Рубленые котлеты под сыром в духовке: рецепт "ленивого" блюда

Рубленые котлеты под сыром в духовке: рецепт "ленивого" блюда

Рубленые котлеты в духовке / Фото: Credits

Если вы ищете простой, но вместе с тем невероятно вкусный рецепт, который понравится как взрослым, так и детям, обратите внимание на этот вариант – рубленые котлеты в духовке.

На странице olga_riabenko_ рассказали, как приготовить рубленые котлеты под сыром. Это отличная альтернатива жареным котлетам, а благодаря тому, что мясо рублено, блюдо сохраняет свою сочность.

Ингредиенты

Куриное филе
500 г
Помидор
1 шт.
Яйцо
1 шт.
Сметана 20%
2 ст. л
Мука
2 ст. л
Сыр твердый
200 г
Чесночная приправа
2 ч. л
Копченая паприка
1 час. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Куриное филе и помидор нарежьте на маленькие кусочки.
  2. Добавьте сметану, яйцо, специи и муку. Перемешайте все до однородности.
  3. Выложите котлетки на застеленный пергаментом противень, сверху выложите натертый сыр и выпекайте 35 мин за 200°.

Советы:

  • Если хотите, чтобы была золотистая корочка, в конце приготовления включите режим гриля на несколько минут.
  • Рубленые котлеты можно готовить из любого мяса – курицы, индейки, свинины или даже миксовать несколько видов.
  • Экспериментируйте со специями или дополнительными ингредиентами для создания уникального кулинарного шедевра.

Этот рецепт рубленые котлет – идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться домашним вкусом без лишних усилий. Он подойдет как для обыденного семейного обеда, так и для праздничного стола, где каждый сможет ощутить заботу и любовь, вложенную в каждое блюдо.

Попробуйте этот рецепт и убедитесь, что лень на кухне может стать залогом подлинного кулинарного удовольствия.

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