Рубленые котлеты: рецепт сочного мясного блюда / © Credits

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Это идеальный вариант для семейного стола: нравятся как детям, так и взрослым. А главное — вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты, а как их приготовить рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты Куриное филе 600г Лук репчатый 1 шт. Твердый сыр 150г Кукурузный крахмал 3 ст. л Яйца куриные 2 шт. Сметана 1 ст. л Соль Черный молотый перец Масло

Приготовление

Куриное филе тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте кубиками. Лук также нарежьте на мелкие кубики. Она сделает котлеты более мягкими и добавит легкую сладкую нотку. Сыр натрите на большой терке. В большой миске смешайте: мясо, лук, творог, крахмал, яйца, сметану, соль и перец. Хорошо размешайте фарш до однородной массы. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 15–20 минут.

Вариант 1: в мультипечи или аэрогриле

Выкладывайте котлеты ложкой на решетку или противень, слегка смазанный маслом.

Запекайте при температуре 200°C 15–20 мин до румяной корочки.

Вариант 2: в духовке

Выкладывайте ложкой на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при 190–200°C. По желанию в конце можно включить гриль-режим для образования золотистой корочки.

Вариант 3: на сковороде

Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки (приблизительно по 4–5 мин каждую сторону), накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты пропеклись внутри.

Рубленые куриные котлеты — идеальное сочетание простоты и вкуса. Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для перекуса на работе. Их легко приготовить заранее и разогреть, а еще заморозить в сыром виде прозапас.