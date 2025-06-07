- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 2 мин
Рубленые котлеты: рецепт сочного мясного блюда
Рубленые котлеты — это настоящая находка для тех, кто ищет идеи для ужина или обеда. Они готовятся быстро, а благодаря нарезанному мясу, сырной нотке и нежной текстуре получаются особенно сочными и ароматными.
Это идеальный вариант для семейного стола: нравятся как детям, так и взрослым. А главное — вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты, а как их приготовить рассказали на странице mamanata.food.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 600г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Твердый сыр
- 150г
- Кукурузный крахмал
- 3 ст. л
- Яйца куриные
- 2 шт.
- Сметана
- 1 ст. л
- Соль
-
- Черный молотый перец
-
- Масло
-
Приготовление
Куриное филе тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте кубиками.
Лук также нарежьте на мелкие кубики. Она сделает котлеты более мягкими и добавит легкую сладкую нотку.
Сыр натрите на большой терке.
В большой миске смешайте: мясо, лук, творог, крахмал, яйца, сметану, соль и перец.
Хорошо размешайте фарш до однородной массы. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 15–20 минут.
Вариант 1: в мультипечи или аэрогриле
Выкладывайте котлеты ложкой на решетку или противень, слегка смазанный маслом.
Запекайте при температуре 200°C 15–20 мин до румяной корочки.
Вариант 2: в духовке
Выкладывайте ложкой на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при 190–200°C. По желанию в конце можно включить гриль-режим для образования золотистой корочки.
Вариант 3: на сковороде
Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки (приблизительно по 4–5 мин каждую сторону), накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты пропеклись внутри.
Рубленые куриные котлеты — идеальное сочетание простоты и вкуса. Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для перекуса на работе. Их легко приготовить заранее и разогреть, а еще заморозить в сыром виде прозапас.