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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
81
Время на прочтение
2 мин

Рубленые котлеты: рецепт сочного мясного блюда

Рубленые котлеты — это настоящая находка для тех, кто ищет идеи для ужина или обеда. Они готовятся быстро, а благодаря нарезанному мясу, сырной нотке и нежной текстуре получаются особенно сочными и ароматными.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Рубленые котлеты: рецепт сочного мясного блюда

Рубленые котлеты: рецепт сочного мясного блюда / © Credits

Это идеальный вариант для семейного стола: нравятся как детям, так и взрослым. А главное — вы точно знаете, что в составе только натуральные ингредиенты, а как их приготовить рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты

Куриное филе
600г
Лук репчатый
1 шт.
Твердый сыр
150г
Кукурузный крахмал
3 ст. л
Яйца куриные
2 шт.
Сметана
1 ст. л
Соль
Черный молотый перец
Масло

Приготовление

  1. Куриное филе тщательно промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте кубиками.

  2. Лук также нарежьте на мелкие кубики. Она сделает котлеты более мягкими и добавит легкую сладкую нотку.

  3. Сыр натрите на большой терке.

  4. В большой миске смешайте: мясо, лук, творог, крахмал, яйца, сметану, соль и перец.

  5. Хорошо размешайте фарш до однородной массы. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 15–20 минут.

Вариант 1: в мультипечи или аэрогриле

  • Выкладывайте котлеты ложкой на решетку или противень, слегка смазанный маслом.

  • Запекайте при температуре 200°C 15–20 мин до румяной корочки.

Вариант 2: в духовке

  • Выкладывайте ложкой на противень с пергаментом. Выпекайте 20–25 мин при 190–200°C. По желанию в конце можно включить гриль-режим для образования золотистой корочки.

Вариант 3: на сковороде

  • Жарьте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной корочки (приблизительно по 4–5 мин каждую сторону), накройте сковороду крышкой, чтобы котлеты пропеклись внутри.

Рубленые куриные котлеты — идеальное сочетание простоты и вкуса. Они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для перекуса на работе. Их легко приготовить заранее и разогреть, а еще заморозить в сыром виде прозапас.

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