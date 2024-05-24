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Рубленые котлеты с брокколи: простой и полезный рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
132 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
207
Время на прочтение
1 мин
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Рубленые котлеты с брокколи: простой и полезный рецепт

Рубленые котлеты с брокколи / Фото: Credits

Рубленые котлеты с брокколи – это отличный выбор для вкусного обеда или ужина. Такое блюдо легко приготовить без особого кулинарного опыта.

Котлеты готовятся из куриного филе с добавлением брокколи, яйца, муки, чеснока и специй. Благодаря капусте блюдо получается нежным и сочным.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
капуста брокколи
250 г
яйцо
1 шт.
мука
2 ст. л.
чеснок
3 зубчика
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  3. Брокколи разберите на соцветия и нарежьте на небольшие кусочки. Выложите все в миску. Добавьте яйцо, чеснок, паприку, муку, перец и соль. Перемешайте.
  4. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой котлеты и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • На гарнир можно подать картофель, любимую вашу кашу или тушеные овощи.

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