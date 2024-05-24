Рубленые котлеты с брокколи: простой и полезный рецепт

Рубленые котлеты с брокколи – это отличный выбор для вкусного обеда или ужина. Такое блюдо легко приготовить без особого кулинарного опыта.
Котлеты готовятся из куриного филе с добавлением брокколи, яйца, муки, чеснока и специй. Благодаря капусте блюдо получается нежным и сочным.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- капуста брокколи
- 250 г
- яйцо
- 1 шт.
- мука
- 2 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте небольшими кубиками.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Брокколи разберите на соцветия и нарежьте на небольшие кусочки. Выложите все в миску. Добавьте яйцо, чеснок, паприку, муку, перец и соль. Перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте ложкой котлеты и обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- На гарнир можно подать картофель, любимую вашу кашу или тушеные овощи.
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