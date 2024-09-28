Рубленые куриные котлеты с кабачком и морковью: рецепт полезного блюда

Для разнообразия повседневного меню приготовьте рубленые куриные котлеты с овощами.

В состав блюда входят обычные продукты: куриное филе, кабачки, морковь и лук. За счет добавления кабачков котлеты получаются нежные и сочные.

Ингредиенты куриное филе 300 г яйцо куриное 1 шт. кабачок 200 г морковь 1 шт. лук репчатый 1 шт. чеснок 1 зубчик мука пшеничная 2 ст. л. перец черный молотый соль масло растительное

Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кусочками. Кабачок натрите на крупную терку. Морковь и лук очистите. Морковь натрите на мелкую терку, а лук мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте морковь с луком до мягкости. Немного остудите. В куриное филе добавьте кабачок, морковь с луком, чеснок, выдавленный через пресс, яйцо, муку, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Мясо можно использовать любое.

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