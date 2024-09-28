Рубленые куриные котлеты с кабачком и морковью: рецепт полезного блюда

Для разнообразия повседневного меню приготовьте рубленые куриные котлеты с овощами.
В состав блюда входят обычные продукты: куриное филе, кабачки, морковь и лук. За счет добавления кабачков котлеты получаются нежные и сочные.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- кабачок
- 200 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- масло растительное
- Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кусочками.
- Кабачок натрите на крупную терку.
- Морковь и лук очистите. Морковь натрите на мелкую терку, а лук мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте морковь с луком до мягкости. Немного остудите.
- В куриное филе добавьте кабачок, морковь с луком, чеснок, выдавленный через пресс, яйцо, муку, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте.
- Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
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