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Рубленые куриные котлеты с кабачком и морковью: рецепт полезного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
66
Время на прочтение
1 мин
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Рубленые куриные котлеты с кабачком и морковью: рецепт полезного блюда

Рубленые куриные котлеты / Фото: Credits

Для разнообразия повседневного меню приготовьте рубленые куриные котлеты с овощами.

В состав блюда входят обычные продукты: куриное филе, кабачки, морковь и лук. За счет добавления кабачков котлеты получаются нежные и сочные.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
яйцо куриное
1 шт.
кабачок
200 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
мука пшеничная
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
масло растительное
  1. Куриное филе промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кусочками.
  2. Кабачок натрите на крупную терку.
  3. Морковь и лук очистите. Морковь натрите на мелкую терку, а лук мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте морковь с луком до мягкости. Немного остудите.
  4. В куриное филе добавьте кабачок, морковь с луком, чеснок, выдавленный через пресс, яйцо, муку, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте.
  5. Обжарьте котлеты на сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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