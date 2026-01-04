- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Рулет из куриного филе с болгарским перцем и сыром: рецепт праздничной закуски
Приготовьте легкий, праздничный куриный рулет с болгарским перцем и сыром, запеченный в духовке.
Блюдо получается сочным, с яркой начинкой. При подаче нарежьте на ломтики и дополните блюдо свежими овощами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- перец болгарский (красный)
- 0,5 шт.
- сыр твердый
- 50 г
- горчица
- 0,5 ч. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте вдоль, не разрезая до конца, раскройте как книжку, накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком.
Перец болгарский очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
В мисочке соедините сметану, горчицу, добавьте соль, перец черный молотый и перемешайте.
Сыр твердый натрите на крупную терку.
Куриное филе выложите на рабочую поверхность, смажьте сметаной с горчицей, выложите на край филе болгарский перец, наверх перца твердый сыр и сверните плотно в рулет, затем заверните в два слоя фольги и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Остудите и снимите фольгу.
Советы:
Перед нарезанием рулет обязательно нужно охладить, чтобы срез был красивым.
Сметану используйте любую.