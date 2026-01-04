ТСН в социальных сетях

151
1 мин

Рулет из куриного филе с болгарским перцем и сыром: рецепт праздничной закуски

Приготовьте легкий, праздничный куриный рулет с болгарским перцем и сыром, запеченный в духовке.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
137 ккал
Рулет из куриного филе с болгарским перцем и сыром

Рулет из куриного филе с болгарским перцем и сыром / © Credits

Блюдо получается сочным, с яркой начинкой. При подаче нарежьте на ломтики и дополните блюдо свежими овощами.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
перец болгарский (красный)
0,5 шт.
сыр твердый
50 г
горчица
0,5 ч. л.
сметана
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте вдоль, не разрезая до конца, раскройте как книжку, накройте пищевой пленкой и отбейте слегка кухонным молоточком.

  2. Перец болгарский очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.

  3. В мисочке соедините сметану, горчицу, добавьте соль, перец черный молотый и перемешайте.

  4. Сыр твердый натрите на крупную терку.

  5. Куриное филе выложите на рабочую поверхность, смажьте сметаной с горчицей, выложите на край филе болгарский перец, наверх перца твердый сыр и сверните плотно в рулет, затем заверните в два слоя фольги и выложите на противень.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Остудите и снимите фольгу.

Советы:

  • Перед нарезанием рулет обязательно нужно охладить, чтобы срез был красивым.

  • Сметану используйте любую.

