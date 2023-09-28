Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: рецепт пикантной закуски

Это отличный способ приготовить вкусную и бюджетную закуску на праздничный стол или чтобы взять с собой на природу.
Майонез можно заменить сметаной или несладким йогуртом.
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2 шт.;
- морковь по-корейски – 200 г;
- сыр твердый – 150 г;
- майонез – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика.
- зелень петрушки, укропа;
Приготовление:
Сыр натрите на средней терке, зелень мелко нарежьте. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, а затем перемешайте.
Первый лист лаваша смажьте майонезом и выложите морковь по-корейски.
Сверху положите второй лист лаваша, намажьте сырной массой. Плотно заверните приготовленный рулет в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы пропитался.
Готовый рулет красиво нарежьте на порционные кусочки и выложите на блюдо.
Советы:
Вместо твердого сыры можно использовать плавленый.
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