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Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: рецепт пикантной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: рецепт пикантной закуски

Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: / Фото: Credits

Это отличный способ приготовить вкусную и бюджетную закуску на праздничный стол или чтобы взять с собой на природу.

Майонез можно заменить сметаной или несладким йогуртом. 

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2 шт.;
  • морковь по-корейски – 200 г;
  • сыр твердый – 150 г;
  • майонез – 100 г;
  • чеснок – 2 зубчика.
  • зелень петрушки, укропа;

Приготовление:

Сыр натрите на средней терке, зелень мелко нарежьте.  Добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, а затем перемешайте.

Первый лист лаваша смажьте майонезом и выложите морковь по-корейски.

Сверху положите второй лист лаваша, намажьте сырной массой. Плотно заверните приготовленный  рулет в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы пропитался.

Готовый рулет красиво нарежьте на порционные кусочки и выложите на блюдо.

Советы:

Вместо твердого сыры можно использовать плавленый.

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Дата публикации
Просмотры
24
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