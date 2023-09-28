Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: рецепт пикантной закуски

Это отличный способ приготовить вкусную и бюджетную закуску на праздничный стол или чтобы взять с собой на природу.

Майонез можно заменить сметаной или несладким йогуртом.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 шт.;

морковь по-корейски – 200 г;

сыр твердый – 150 г;

майонез – 100 г;

чеснок – 2 зубчика.

зелень петрушки, укропа;

Приготовление:

Сыр натрите на средней терке, зелень мелко нарежьте. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, а затем перемешайте.

Первый лист лаваша смажьте майонезом и выложите морковь по-корейски.

Сверху положите второй лист лаваша, намажьте сырной массой. Плотно заверните приготовленный рулет в пищевую пленку. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы пропитался.

Готовый рулет красиво нарежьте на порционные кусочки и выложите на блюдо.

Советы:

Вместо твердого сыры можно использовать плавленый.

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