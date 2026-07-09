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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Рулет из лаваша с творогом, абрикосами и малиной: быстрый рецепт

Тонкая хрустящая корочка и сочная фруктовая начинка — этот рулет очень просто и быстро готовится, так как вместо теста используется лаваш.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Рулет из лаваша с творогом абрикосами и малиной

Рулет из лаваша с творогом абрикосами и малиной / © Credits

Для этого смешайте творог с яйцом, добавьте кусочки абрикосы, малину, заверните в лаваш и запеките в духовке.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 180 гр;

  • творог — 400 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • йогурт густой — 100 гр;

  • сахар — 2 ст л;

  • соль — щепотка;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • абрикосы — 300 гр;

  • малина — 120 гр.

Для посыпки:

  • сахар — 10 гр;

  • корица молотая — 2 гр.

Приготовление:

  1. Абрикосы промойте, обсушите, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Малину промойте и обсушите на бумажном полотенце.

  3. В миске смешайте творог, одно яйцо и белок, желток оставьте для смазывания рулета, влейте йогурт, всыпьте сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте.

  4. На лаваш равномерно выложите творожную массу, не доходя до краев 2-3 сантиметра. На творожный слой распределите абрикосы и малину.

  5. Сверните лаваш в плотный рулет.

  6. Переложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте сахаром с корицей.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.

  8. Дайте немного остыть и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
39
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