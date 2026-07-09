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Рулет из лаваша с творогом, абрикосами и малиной: быстрый рецепт
Тонкая хрустящая корочка и сочная фруктовая начинка — этот рулет очень просто и быстро готовится, так как вместо теста используется лаваш.
Для этого смешайте творог с яйцом, добавьте кусочки абрикосы, малину, заверните в лаваш и запеките в духовке.
Ингредиенты:
лаваш тонкий — 180 гр;
творог — 400 гр;
яйца куриные — 2 шт;
йогурт густой — 100 гр;
сахар — 2 ст л;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 10 гр;
абрикосы — 300 гр;
малина — 120 гр.
Для посыпки:
сахар — 10 гр;
корица молотая — 2 гр.
Приготовление:
Абрикосы промойте, обсушите, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.
Малину промойте и обсушите на бумажном полотенце.
В миске смешайте творог, одно яйцо и белок, желток оставьте для смазывания рулета, влейте йогурт, всыпьте сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте.
На лаваш равномерно выложите творожную массу, не доходя до краев 2-3 сантиметра. На творожный слой распределите абрикосы и малину.
Сверните лаваш в плотный рулет.
Переложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и посыпьте сахаром с корицей.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 175 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.
Дайте немного остыть и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Творог используйте любой жирности.