Рулет из лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски: рецепт эффектной закуски

Приготовьте простую, вкусную закуску за 15 минут для перекуса или праздничного стола.

Готовится рулет из обычного тонкого лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски. Сочетание всех ингредиентов придадут блюду изысканный вкус.

Ингредиенты лаваш армянский 2 листа ветчина 100 г сыр твердый 80 г морковь по-корейски 120 г майонез 4 ст. л. горчица 0,5 ч. л. укроп

Ветчину нарежьте соломкой. Сыр натрите на среднюю терку. Морковь по-корейски порежьте, чтобы не была очень длинной. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Майонез соедините с горчицей и перемешайте. Расстелите на столе лаваш и смажьте его половиной смеси из майонеза и горчицы, сверху выложите морковь, на которой расстелите второй лист лаваша, смазав его остальной смесью, затем равномерно выложите сыр, ветчину, сверните рулетом и заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 2-3 часа. Готовый рулет нарежьте на ломтики толщиной 1,5-2 сантиметра. Посыпьте зеленью.

Советы:

Рулет можно оставить в холодильнике на ночь.

Горчицу используйте любую.

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