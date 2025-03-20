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Рулет из лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски: рецепт эффектной закуски

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
259 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
1 мин
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Рулет из лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски: рецепт эффектной закуски

Рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром: / Фото: Credits

Приготовьте простую, вкусную закуску за 15 минут для перекуса или праздничного стола.

Готовится рулет из обычного тонкого лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски. Сочетание всех ингредиентов придадут блюду изысканный вкус.

Ингредиенты

лаваш армянский
2 листа
ветчина
100 г
сыр твердый
80 г
морковь по-корейски
120 г
майонез
4 ст. л.
горчица
0,5 ч. л.
укроп
  1. Ветчину нарежьте соломкой.
  2. Сыр натрите на среднюю терку.
  3. Морковь по-корейски порежьте, чтобы не была очень длинной.
  4. Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
  5. Майонез соедините с горчицей и перемешайте.
  6. Расстелите на столе лаваш и смажьте его половиной смеси из майонеза и горчицы, сверху выложите морковь, на которой расстелите второй лист лаваша, смазав его остальной смесью, затем равномерно выложите сыр, ветчину, сверните рулетом и заверните в пищевую пленку. 
  7. Отправьте в холодильник на 2-3 часа.
  8. Готовый рулет нарежьте на ломтики толщиной 1,5-2 сантиметра. Посыпьте зеленью.

Советы:

Рулет можно оставить в холодильнике на ночь.

Горчицу используйте любую.

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