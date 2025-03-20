Рулет из лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски: рецепт эффектной закуски

Приготовьте простую, вкусную закуску за 15 минут для перекуса или праздничного стола.
Готовится рулет из обычного тонкого лаваша с ветчиной, сыром и морковью по-корейски. Сочетание всех ингредиентов придадут блюду изысканный вкус.
Ингредиенты
- лаваш армянский
- 2 листа
- ветчина
- 100 г
- сыр твердый
- 80 г
- морковь по-корейски
- 120 г
- майонез
- 4 ст. л.
- горчица
- 0,5 ч. л.
- укроп
- Ветчину нарежьте соломкой.
- Сыр натрите на среднюю терку.
- Морковь по-корейски порежьте, чтобы не была очень длинной.
- Укроп промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
- Майонез соедините с горчицей и перемешайте.
- Расстелите на столе лаваш и смажьте его половиной смеси из майонеза и горчицы, сверху выложите морковь, на которой расстелите второй лист лаваша, смазав его остальной смесью, затем равномерно выложите сыр, ветчину, сверните рулетом и заверните в пищевую пленку.
- Отправьте в холодильник на 2-3 часа.
- Готовый рулет нарежьте на ломтики толщиной 1,5-2 сантиметра. Посыпьте зеленью.
Советы:
Рулет можно оставить в холодильнике на ночь.
Горчицу используйте любую.
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