Рулет из лаваша со шпротами, сыром и маринованными огурцами: рецепт новогодней закуски

Шпроты прекрасно сочетаются с маринованными огурцами и для многих стойко ассоциируются с праздничным новогодним застольем.
Рулет из лаваша готовится из самых доступных ингредиентов. Очень быстрый и простой рецепт для праздничного стола позволит вам быстро приготовить вкусную и эффектную закуску.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- шпроты – 150 г
- сыр – 80 г
- яйца – 3 шт.
- огурцы маринованные – 2 шт.
- майонез – 3 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка – небольшой пучок
Приготовление:
В глубокой миске смешайте майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Натрите на крупной терке сыр, измельчите маринованные огурцы и петрушку.
Яйца отварите вкрутую – не менее 10 минут. Остудите и натрите на крупной терке.
Возьмите лаваш, смажьте его майонезом с чесноком. На всю поверхность лаваша разложите яйца, сыр, петрушку и маринованные огурцы.
На середину листа лаваша выложите в ряд целые шпроты. Заверните рулет так, чтобы шпроты оказались посередине. Сверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.
Рулет нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
- Для основы рулета подойдет любой твердый сыр.
- Лаваш покупайте тонкий.
- Шпроты выбирайте хорошего качества, именно от них зависит вкус рулета.
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