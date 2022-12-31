Рулет из лаваша со шпротами, сыром и маринованными огурцами: рецепт новогодней закуски

Шпроты прекрасно сочетаются с маринованными огурцами и для многих стойко ассоциируются с праздничным новогодним застольем.

Рулет из лаваша готовится из самых доступных ингредиентов. Очень быстрый и простой рецепт для праздничного стола позволит вам быстро приготовить вкусную и эффектную закуску.

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

шпроты – 150 г

сыр – 80 г

яйца – 3 шт.

огурцы маринованные – 2 шт.

майонез – 3 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

петрушка – небольшой пучок

Приготовление:

В глубокой миске смешайте майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Натрите на крупной терке сыр, измельчите маринованные огурцы и петрушку.

Яйца отварите вкрутую – не менее 10 минут. Остудите и натрите на крупной терке.

Возьмите лаваш, смажьте его майонезом с чесноком. На всю поверхность лаваша разложите яйца, сыр, петрушку и маринованные огурцы.

На середину листа лаваша выложите в ряд целые шпроты. Заверните рулет так, чтобы шпроты оказались посередине. Сверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на один час.

Рулет нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

Для основы рулета подойдет любой твердый сыр.

Лаваш покупайте тонкий.

Шпроты выбирайте хорошего качества, именно от них зависит вкус рулета.

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