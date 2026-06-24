- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
Рулет из тонких слоев мяса: рецепт вкусного стритфуда, который легко приготовить дома
Если вы давно мечтали воссоздать атмосферу турецких улочек на своей кухне, самое время попробовать этот рулет — одно из самых любимых блюд турецкой кухни.
Турецкая кухня давно покорила сердца гурманов по всему миру. Ароматные специи, сочное мясо и традиционные соусы создают неповторимое сочетание, которое трудно забыть. Одним из таких культовых блюд является рулет из тонких слоев мяса, который отличается нежной текстурой и насыщенным вкусом. О его рецепте рассказали на странице BuseZeynep.
Ингредиенты
говяжий фарш — 600–700 г
лук — 2 шт.
помидор
болгарский перец
турецкий или греческий йогурт — 1 ст. л.
паприка — 1 ч. л
чёрный перец — ½ ч. л
пластинки красного перца — 1 ч. л
тмин — ½ ч. л
соль
Для соуса
сливочное масло — 2 ст. л.
томатная паста — 1 ст. л
вода — 100 мл
Приготовление
В чаше кухонного комбайна или блендера смешайте говяжий фарш, лук, йогурт и все специи.
Измельчите массу до однородной консистенции.
Готовую смесь разделите на четыре равные части.
Каждую порцию поместите между двумя листами пергаментной бумаги и очень тонко раскатайте скалкой.
После этого плотно сверните в рулет.
Выложите рулеты на противень, туда же положите запекаться помидоры и перец, и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 25 минут.
Пока донер готовится, приготовьте соус: для этого растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и воду, хорошо перемешайте до однородности и прогрейте несколько минут.
Готовый соус равномерно распределите по лепешке или лавашу и прогрейте его на сковороде.
На лаваш выложите запечённое мясо и овощи.
Запеченные рулеты по желанию можно дополнительно обжарить на сковороде до образования легкой золотистой корочки.
Сочное мясо, ароматные специи и насыщенный томатно-сливочный соус создают тот самый вкус, который ассоциируется с турецким стритфудом.