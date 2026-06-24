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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Рулет из тонких слоев мяса: рецепт вкусного стритфуда, который легко приготовить дома

Если вы давно мечтали воссоздать атмосферу турецких улочек на своей кухне, самое время попробовать этот рулет — одно из самых любимых блюд турецкой кухни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

Турецкая кухня давно покорила сердца гурманов по всему миру. Ароматные специи, сочное мясо и традиционные соусы создают неповторимое сочетание, которое трудно забыть. Одним из таких культовых блюд является рулет из тонких слоев мяса, который отличается нежной текстурой и насыщенным вкусом. О его рецепте рассказали на странице BuseZeynep.

Ингредиенты

  • говяжий фарш — 600–700 г

  • лук — 2 шт.

  • помидор

  • болгарский перец

  • турецкий или греческий йогурт — 1 ст. л.

  • паприка — 1 ч. л

  • чёрный перец — ½ ч. л

  • пластинки красного перца — 1 ч. л

  • тмин — ½ ч. л

  • соль

Для соуса

  • сливочное масло — 2 ст. л.

  • томатная паста — 1 ст. л

  • вода — 100 мл

Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

Приготовление

  1. В чаше кухонного комбайна или блендера смешайте говяжий фарш, лук, йогурт и все специи.

  2. Измельчите массу до однородной консистенции.

  3. Готовую смесь разделите на четыре равные части.

  4. Каждую порцию поместите между двумя листами пергаментной бумаги и очень тонко раскатайте скалкой.

  5. После этого плотно сверните в рулет.

  6. Выложите рулеты на противень, туда же положите запекаться помидоры и перец, и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 25 минут.

  7. Пока донер готовится, приготовьте соус: для этого растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и воду, хорошо перемешайте до однородности и прогрейте несколько минут.

  8. Готовый соус равномерно распределите по лепешке или лавашу и прогрейте его на сковороде.

  9. На лаваш выложите запечённое мясо и овощи.

  10. Запеченные рулеты по желанию можно дополнительно обжарить на сковороде до образования легкой золотистой корочки.

Сочное мясо, ароматные специи и насыщенный томатно-сливочный соус создают тот самый вкус, который ассоциируется с турецким стритфудом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
58
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