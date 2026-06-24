Рулет из тонких слоев мяса: рецепт вкусного стритфуда, который легко приготовить дома

Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

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Турецкая кухня давно покорила сердца гурманов по всему миру. Ароматные специи, сочное мясо и традиционные соусы создают неповторимое сочетание, которое трудно забыть. Одним из таких культовых блюд является рулет из тонких слоев мяса, который отличается нежной текстурой и насыщенным вкусом. О его рецепте рассказали на странице BuseZeynep.

Ингредиенты

говяжий фарш — 600–700 г

лук — 2 шт.

помидор

болгарский перец

турецкий или греческий йогурт — 1 ст. л.

паприка — 1 ч. л

чёрный перец — ½ ч. л

пластинки красного перца — 1 ч. л

тмин — ½ ч. л

соль

Для соуса

сливочное масло — 2 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л

вода — 100 мл

Рулет из тонких слоев мяса tiktok.combusezeynep

Приготовление

В чаше кухонного комбайна или блендера смешайте говяжий фарш, лук, йогурт и все специи. Измельчите массу до однородной консистенции. Готовую смесь разделите на четыре равные части. Каждую порцию поместите между двумя листами пергаментной бумаги и очень тонко раскатайте скалкой. После этого плотно сверните в рулет. Выложите рулеты на противень, туда же положите запекаться помидоры и перец, и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 25 минут. Пока донер готовится, приготовьте соус: для этого растопите сливочное масло, добавьте томатную пасту и воду, хорошо перемешайте до однородности и прогрейте несколько минут. Готовый соус равномерно распределите по лепешке или лавашу и прогрейте его на сковороде. На лаваш выложите запечённое мясо и овощи. Запеченные рулеты по желанию можно дополнительно обжарить на сковороде до образования легкой золотистой корочки.

Сочное мясо, ароматные специи и насыщенный томатно-сливочный соус создают тот самый вкус, который ассоциируется с турецким стритфудом.

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