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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
826
Время на прочтение
1 мин

Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: рецепт закуски на скорую руку

Рецепт вкусной закуски, которая не требует духовки и сложных ингредиентов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром

Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром / © Credits

Если у вас в запасе есть лаваш, несколько крабовых палочек и плавленый сыр, вы уже на полпути к созданию аппетитного рулета. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для неожиданных гостей или праздничного стола, а как приготовить эту закуску рассказала автор страницы foodblog_kristi

Ингредиенты

Лаваш тонкий
200 г
Крабовые палочки
250 г
Плавленый сырок
2 шт.
Яйца вареные
4 шт.
Огурец свежий
1 шт.
Чеснок
4-5 зубчиков
Майонез
4-5 ст. л.
Укроп
Соль
Черный перец

Приготовление

  1. Сварите яйца, очистите и натрите на мелкой терке.

  2. Крабовые палочки нарежьте или тоже натрите.

  3. Плавленые сырки предварительно подержите в морозилке 10 мин, чтобы легче натереть.

  4. Смешайте яйца, крабовые палочки, сырки, укроп и измельченный чеснок в большой миске. Добавьте соль, перец и майонез.

  5. Разделите начинку на две равные части.

  6. На каждый лаваш равномерно выложите начинку, с одного края положите полоски свежего огурца (можно без кожуры).

  7. Сверните в плотный рулет, заверните в пищевую пленку.

  8. Отправьте в холодильник на 30-60 мин, чтобы начинка стабилизировалась.

  9. Нарежьте порционными кусочками перед подачей.

Советы

  • Если не любите майонез — замените его греческим йогуртом или домашним соусом на сметане с горчицей.

  • Замените крабовые палочки на тунец или отварное куриное филе для альтернативы.

  • Начинку можно разнообразить — добавьте перец, оливки или зеленый лук.

Попробуйте этот рулет уже сегодня — вкусно, быстро и полезно.

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