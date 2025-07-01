Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: рецепт закуски на скорую руку

Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром / © Credits

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Если у вас в запасе есть лаваш, несколько крабовых палочек и плавленый сыр, вы уже на полпути к созданию аппетитного рулета. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для неожиданных гостей или праздничного стола, а как приготовить эту закуску рассказала автор страницы foodblog_kristi

Ингредиенты Лаваш тонкий 200 г Крабовые палочки 250 г Плавленый сырок 2 шт. Яйца вареные 4 шт. Огурец свежий 1 шт. Чеснок 4-5 зубчиков Майонез 4-5 ст. л. Укроп Соль Черный перец

Приготовление

Сварите яйца, очистите и натрите на мелкой терке. Крабовые палочки нарежьте или тоже натрите. Плавленые сырки предварительно подержите в морозилке 10 мин, чтобы легче натереть. Смешайте яйца, крабовые палочки, сырки, укроп и измельченный чеснок в большой миске. Добавьте соль, перец и майонез. Разделите начинку на две равные части. На каждый лаваш равномерно выложите начинку, с одного края положите полоски свежего огурца (можно без кожуры). Сверните в плотный рулет, заверните в пищевую пленку. Отправьте в холодильник на 30-60 мин, чтобы начинка стабилизировалась. Нарежьте порционными кусочками перед подачей.

Советы

Если не любите майонез — замените его греческим йогуртом или домашним соусом на сметане с горчицей.

Замените крабовые палочки на тунец или отварное куриное филе для альтернативы.

Начинку можно разнообразить — добавьте перец, оливки или зеленый лук.

Попробуйте этот рулет уже сегодня — вкусно, быстро и полезно.