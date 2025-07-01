- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 826
- Время на прочтение
- 1 мин
Рулет с крабовыми палочками и плавленым сыром: рецепт закуски на скорую руку
Рецепт вкусной закуски, которая не требует духовки и сложных ингредиентов.
Если у вас в запасе есть лаваш, несколько крабовых палочек и плавленый сыр, вы уже на полпути к созданию аппетитного рулета. Этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой для неожиданных гостей или праздничного стола, а как приготовить эту закуску рассказала автор страницы foodblog_kristi
Ингредиенты
- Лаваш тонкий
- 200 г
- Крабовые палочки
- 250 г
- Плавленый сырок
- 2 шт.
- Яйца вареные
- 4 шт.
- Огурец свежий
- 1 шт.
- Чеснок
- 4-5 зубчиков
- Майонез
- 4-5 ст. л.
- Укроп
-
- Соль
-
- Черный перец
-
Приготовление
Сварите яйца, очистите и натрите на мелкой терке.
Крабовые палочки нарежьте или тоже натрите.
Плавленые сырки предварительно подержите в морозилке 10 мин, чтобы легче натереть.
Смешайте яйца, крабовые палочки, сырки, укроп и измельченный чеснок в большой миске. Добавьте соль, перец и майонез.
Разделите начинку на две равные части.
На каждый лаваш равномерно выложите начинку, с одного края положите полоски свежего огурца (можно без кожуры).
Сверните в плотный рулет, заверните в пищевую пленку.
Отправьте в холодильник на 30-60 мин, чтобы начинка стабилизировалась.
Нарежьте порционными кусочками перед подачей.
Советы
Если не любите майонез — замените его греческим йогуртом или домашним соусом на сметане с горчицей.
Замените крабовые палочки на тунец или отварное куриное филе для альтернативы.
Начинку можно разнообразить — добавьте перец, оливки или зеленый лук.
Попробуйте этот рулет уже сегодня — вкусно, быстро и полезно.