Рулет с маком: традиционный рецепт

Рулет с маком представляет собой скрученный в рулет пирог из воздушного дрожжевого теста с маковой начинкой.

Чтобы получить вкусную начинку, мак перед приготовлением обязательно нужно распарить, затем или перетереть в ступке, перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере.

Ингредиенты

мука – 450 г

молоко – 200 г

дрожжи свежие – 20 г

яйца – 1 шт.

сахар – 3 ст. л.

масло сливочное (растопленное) – 40 г

ванилин – пакетик

соль – ½ ч. л.

Для начинки

мак – 140 г

сахар – 100 г

яйцо (белок) – 1 шт.

масло сливочное – 40 г

желток (для смазывания рулета)

Приготовление

Мак промойте, залейте водой на два сантиметра выше уровня мака и проварите 15 минут. Воду слейте через мелкое сито, в мак всыпьте сахар и перебейте блендером. Добавьте белок яйца и мягкое сливочное масло.

В миску влейте теплое молоко, добавьте дрожжи, одну столовую ложку сахара и половину муки. Перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место. Опара должна увеличиться в два раза.

В опару добавьте остальной сахар. Перемешайте. Добавьте яйцо, размягченное масло, соль, ванильный сахар оставшуюся муку. Замесите тесто и хорошо его вымесите. Поставьте тесто снова в теплое место на один час (должно увеличиться в два раза).

Тесто переложите на поверхность, присыпанную мукой, немного обмесите и раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите маковую начинку поверх теста и скатайте рулет.

На противень, застеленный бумагой, выложите рулет швом вниз. К яичному желтку добавьте одну чайную ложку молока, взболтайте вилкой. Смажьте рулет при помощи кулинарной кисточки. Оставьте рулет на 20 минут в теплом месте, чтобы он поднялся.

Выпекайте рулет в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до готовности и золотистого цвета.

Достаньте рулет из духовки. Накройте и дайте полностью накрыть.

Советы

Муки может понадобиться чуть больше или меньше - это зависит от качества муки.

Чем тоньше вы раскатаете пласт теста, тем больше слоев будет в рулете, тем вкуснее будет готовый рулет с маком.

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