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Рулет с маком: традиционный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
2 мин
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Рулет с маком: традиционный рецепт

Фото: Credits

Рулет с маком представляет собой скрученный в рулет пирог из воздушного дрожжевого теста с маковой начинкой.

Чтобы получить вкусную начинку, мак перед приготовлением обязательно нужно распарить, затем или перетереть в ступке, перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере.

Ингредиенты

  • мука – 450 г
  • молоко – 200 г
  • дрожжи свежие – 20 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 3 ст. л.
  • масло сливочное (растопленное) – 40 г
  • ванилин – пакетик
  • соль – ½ ч. л.

Для начинки

  • мак – 140 г
  • сахар – 100 г
  • яйцо (белок) – 1 шт.
  • масло сливочное – 40 г
  • желток (для смазывания рулета)

Приготовление

Мак промойте, залейте водой на два сантиметра выше уровня мака и проварите 15 минут. Воду слейте через мелкое сито, в мак всыпьте сахар и перебейте блендером. Добавьте белок яйца и мягкое сливочное масло.

В миску влейте теплое молоко, добавьте дрожжи, одну столовую ложку сахара и половину муки. Перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место. Опара должна увеличиться в два раза.

В опару добавьте остальной сахар. Перемешайте. Добавьте яйцо, размягченное масло, соль, ванильный сахар оставшуюся муку. Замесите тесто и хорошо его вымесите. Поставьте тесто снова в теплое место на один час (должно увеличиться в два раза).

Тесто переложите на поверхность, присыпанную мукой, немного обмесите и раскатайте в прямоугольный пласт. Выложите маковую начинку поверх теста и скатайте рулет.

На противень, застеленный бумагой, выложите рулет швом вниз. К яичному желтку добавьте одну чайную ложку молока, взболтайте вилкой. Смажьте рулет при помощи кулинарной кисточки. Оставьте рулет на 20 минут в теплом месте, чтобы он поднялся.

Выпекайте рулет в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до готовности и золотистого цвета.

Достаньте рулет из духовки. Накройте и дайте полностью накрыть.

Советы

  • Муки может понадобиться чуть больше или меньше - это зависит от качества муки.
  • Чем тоньше вы раскатаете пласт теста, тем больше слоев будет в рулете, тем вкуснее будет готовый рулет с маком.

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Дата публикации
Просмотры
269
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