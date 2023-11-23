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Рулет с яблоками и корицей: рецепт вкусной и низкокалорийной выпечки

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
245 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
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Рулет с яблоками и корицей: рецепт вкусной и низкокалорийной выпечки

Рулет с яблоками и корицей / Фото: Credits

Для вкусного яблочного рулета важно, чтобы яблоки были кисло-сладкие. Рулет выходит низкокалорийный, так как совсем не содержит масла. Для рулета вам понадобятся яблоки, мука, яйца, сахар и корица. Корж для рулета выпекается вместе с яблочной начинкой.

Ингредиенты

мука
120 г
яйца
4 шт.
сахар
130 г
сахар для начинки
1 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
яблоки
5 шт.
корица
0,5 ч. л.
сахарная пудра
  1. Яблоки почистите, натрите на крупной терке. Добавьте сахар, корицу и перемешайте.
  2. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вымешайте лопаткой снизу вверх.
  3. Противень выстелите пергаментной бумагой. Выложите яблоки, разровняйте и залейте тестом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета.
  5. Готовый корж сразу переверните на чистое, сухое полотенце. Аккуратно удалите пергаментную бумагу. Сверните горячий корж в плотный рулет  (помогайте себе полотенцем). Немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • По желанию к яблокам можно добавить банан.

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Дата публикации
Просмотры
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