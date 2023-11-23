Рулет с яблоками и корицей: рецепт вкусной и низкокалорийной выпечки

Для вкусного яблочного рулета важно, чтобы яблоки были кисло-сладкие. Рулет выходит низкокалорийный, так как совсем не содержит масла. Для рулета вам понадобятся яблоки, мука, яйца, сахар и корица. Корж для рулета выпекается вместе с яблочной начинкой.
Ингредиенты
- мука
- 120 г
- яйца
- 4 шт.
- сахар
- 130 г
- сахар для начинки
- 1 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- яблоки
- 5 шт.
- корица
- 0,5 ч. л.
- сахарная пудра
- Яблоки почистите, натрите на крупной терке. Добавьте сахар, корицу и перемешайте.
- Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и вымешайте лопаткой снизу вверх.
- Противень выстелите пергаментной бумагой. Выложите яблоки, разровняйте и залейте тестом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10-15 минут до золотистого цвета.
- Готовый корж сразу переверните на чистое, сухое полотенце. Аккуратно удалите пергаментную бумагу. Сверните горячий корж в плотный рулет (помогайте себе полотенцем). Немного остудите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- По желанию к яблокам можно добавить банан.
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