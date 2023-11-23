Рулет с яблоками и корицей: рецепт вкусной и низкокалорийной выпечки

Для вкусного яблочного рулета важно, чтобы яблоки были кисло-сладкие. Рулет выходит низкокалорийный, так как совсем не содержит масла. Для рулета вам понадобятся яблоки, мука, яйца, сахар и корица. Корж для рулета выпекается вместе с яблочной начинкой.