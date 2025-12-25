Рулет "Селедка под шубой": рецепт классического блюда в современном формате

Рулет "Селедка под шубой" tiktok.com_@vita_datsenko

Именно такой — элегантный, удобный для подачи и очень фотогеничный — вариант предлагает фудблогер vita_datsenko, превратив знакомое блюдо в эффектный рулет.

Этот формат давно популярен в европейской гастрономии, ведь рулеты имеют аккуратный вид, легко режутся на порции и имеют изысканный вид. А главное — вкус остается тем же, за который мы так любим «шубу»: нежным, насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты Вареная свекла 500 г Картофель 2-3 шт. Морковь 1-2 шт. Сельдь (филе) 300 г Яйца 2 шт. Луковица 1 шт. Майонез

Приготовление

Подготовка основания. На рабочую поверхность или доску выложите два слоя пищевой пленки, именно она поможет сформировать идеально ровный рулет. Сформируйте слои. Выложите ингредиенты последовательно, равномерно распределяйте каждый слой: свеклу натереть на терке, слегка отжать от лишнего сока, выложить первым слоем и смазать майонезом. Картофель (натертый) — тонкий слой и майонез. Морковь (натертая) — сверху снова майонез. Яйца (натертые) — смазать майонезом. Лук, мелко нарезанный — равномерно посыпать. Сельдь, нарезанная кубиками — финальный слой. Формирование рулета. Аккуратно, помогайте пленкой, сверните все слои в плотный рулет, не спешите, чтобы сохранить форму. Стабилизация. Полностью заверните рулет в пленку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. За это время рулет станет идеально стабильным.

Подача

Перед подачей снимите пленку, переложите рулет на тарелку и украсьте по желанию: зеленью, майонезными узорами, зернами граната или тонкими ломтиками свеклы.

Рулет «Селедка под шубой» — это пример того, как знакомое с детства блюдо может заиграть по-новому. Без лишних ингредиентов и сложных техник, но с ощущением праздника и современного подхода. Идеальный вариант для тех, кто любит традиции, но ценит эстетику.