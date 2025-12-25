ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Рулет "Селедка под шубой": рецепт классического блюда в современном формате

Традиционный салат «Селедка под шубой» — безоговорочный герой украинских праздников, но даже любимая классика порой требует свежего взгляда.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Рулет "Селедка под шубой" tiktok.com_@vita_datsenko

Рулет "Селедка под шубой" tiktok.com_@vita_datsenko

Именно такой — элегантный, удобный для подачи и очень фотогеничный — вариант предлагает фудблогер vita_datsenko, превратив знакомое блюдо в эффектный рулет.

Этот формат давно популярен в европейской гастрономии, ведь рулеты имеют аккуратный вид, легко режутся на порции и имеют изысканный вид. А главное — вкус остается тем же, за который мы так любим «шубу»: нежным, насыщенным и сбалансированным.

Ингредиенты

Вареная свекла
500 г
Картофель
2-3 шт.
Морковь
1-2 шт.
Сельдь (филе)
300 г
Яйца
2 шт.
Луковица
1 шт.
Майонез

Приготовление

  1. Подготовка основания. На рабочую поверхность или доску выложите два слоя пищевой пленки, именно она поможет сформировать идеально ровный рулет.

  2. Сформируйте слои. Выложите ингредиенты последовательно, равномерно распределяйте каждый слой: свеклу натереть на терке, слегка отжать от лишнего сока, выложить первым слоем и смазать майонезом. Картофель (натертый) — тонкий слой и майонез. Морковь (натертая) — сверху снова майонез. Яйца (натертые) — смазать майонезом. Лук, мелко нарезанный — равномерно посыпать. Сельдь, нарезанная кубиками — финальный слой.

  3. Формирование рулета. Аккуратно, помогайте пленкой, сверните все слои в плотный рулет, не спешите, чтобы сохранить форму.

  4. Стабилизация. Полностью заверните рулет в пленку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на ночь. За это время рулет станет идеально стабильным.

Подача

Перед подачей снимите пленку, переложите рулет на тарелку и украсьте по желанию: зеленью, майонезными узорами, зернами граната или тонкими ломтиками свеклы.

Рулет «Селедка под шубой» — это пример того, как знакомое с детства блюдо может заиграть по-новому. Без лишних ингредиентов и сложных техник, но с ощущением праздника и современного подхода. Идеальный вариант для тех, кто любит традиции, но ценит эстетику.

Дата публикации
Количество просмотров
56
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie