Рулет со шпинатом и фетой: рецепт оригинальной выпечки

Это идеальный вариант легкой, но сытной закуски. Он прост в приготовлении и сочетает в себе нежный вкус шпината, насыщенность феты и аромат трав.

На странице samura_cooking разделились рецептом этой оригинальной выпечки.

Ингредиенты Слоеное тесто 1 письмо Замороженный шпинат 120 г Лук 1 шт. Чеснок 3 зубчика Смесь трав Соль Перец Сыр фета 200 г Моцарелла 50 г Яйцо 1 шт. Семена кунжута

Приготовление

На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте измельченный чеснок. Готовьте несколько минут. Добавьте в сковороду сцеженный шпинат. Приправьте смесь травами, солью и перцем по вкусу. Тушите, пока вся лишняя влага из шпината не испарится. Это важный этап во избежание излишней влажности начинки. Дайте шпинатной смеси остыть до комнатной температуры, после чего добавьте измельченный сыр фета, тертую моцареллу и яичный белок. Хорошо размешайте, чтобы получить однородную начинку. Раскатайте слоеное тесто на поверхности, слегка присыпанной мукой. Старайтесь сделать его тонким, но достаточно крепким, чтобы удерживать начинку. На одну сторону теста выложите шпинатно-творожную начинку, оставляя немного места по краям. Осторожно заверните тесто в рулет, подгибая края во избежание истечения начинки во время выпечки. Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом. В небольшой миске смешайте яичный желток с чайной ложкой молока. Смажьте верх рулета этой смесью – это обеспечит красивую золотистую корочку. При желании посыпьте рулет семенами кунжута для дополнительной текстуры и аромата. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте рулет в течение 30-32 минут или до образования золотистой корочки. Убедитесь, что тесто стало хрустящим. Извлеките рулет из духовки и дайте ему остыть в течение 5-10 минут. Это позволит начинке немного стабилизироваться, а рулету легко нарезаться. Подавать это блюдо можно как теплой, так и комнатной температурой.

Советы:

Если вы используете свежий шпинат, нужно предварительно помыть, слегка обжарить и сцедить лишнюю влагу.

Смесь трав можно подобрать по своему вкусу – например, добавить орегано, базилик или укроп.

Для тех, кто любит более пикантный вкус, можно добавить к начинке немного перца чили или сушеного чеснока.

Рулет со шпинатом и фетой – вкусное, питательное и легкое в приготовлении блюдо. Он подходит для обеда, перекуса или праздничного застолья. Благодаря простым ингредиентам и небольшому количеству времени вы получите изысканную выпечку, которая порадует всю вашу семью или гостей.

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