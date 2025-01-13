Рулет со шпинатом и фетой: рецепт оригинальной выпечки

Это идеальный вариант легкой, но сытной закуски. Он прост в приготовлении и сочетает в себе нежный вкус шпината, насыщенность феты и аромат трав.
На странице samura_cooking разделились рецептом этой оригинальной выпечки.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 1 письмо
- Замороженный шпинат
- 120 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 3 зубчика
- Смесь трав
- Соль
- Перец
- Сыр фета
- 200 г
- Моцарелла
- 50 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Семена кунжута
Приготовление
- На сковороде разогрейте небольшое количество растительного масла. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, затем добавьте измельченный чеснок. Готовьте несколько минут.
- Добавьте в сковороду сцеженный шпинат. Приправьте смесь травами, солью и перцем по вкусу. Тушите, пока вся лишняя влага из шпината не испарится. Это важный этап во избежание излишней влажности начинки.
- Дайте шпинатной смеси остыть до комнатной температуры, после чего добавьте измельченный сыр фета, тертую моцареллу и яичный белок. Хорошо размешайте, чтобы получить однородную начинку.
- Раскатайте слоеное тесто на поверхности, слегка присыпанной мукой. Старайтесь сделать его тонким, но достаточно крепким, чтобы удерживать начинку.
- На одну сторону теста выложите шпинатно-творожную начинку, оставляя немного места по краям. Осторожно заверните тесто в рулет, подгибая края во избежание истечения начинки во время выпечки.
- Переложите рулет на противень, застеленный пергаментом. В небольшой миске смешайте яичный желток с чайной ложкой молока. Смажьте верх рулета этой смесью – это обеспечит красивую золотистую корочку.
- При желании посыпьте рулет семенами кунжута для дополнительной текстуры и аромата.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выпекайте рулет в течение 30-32 минут или до образования золотистой корочки. Убедитесь, что тесто стало хрустящим.
- Извлеките рулет из духовки и дайте ему остыть в течение 5-10 минут. Это позволит начинке немного стабилизироваться, а рулету легко нарезаться.
- Подавать это блюдо можно как теплой, так и комнатной температурой.
Советы:
- Если вы используете свежий шпинат, нужно предварительно помыть, слегка обжарить и сцедить лишнюю влагу.
- Смесь трав можно подобрать по своему вкусу – например, добавить орегано, базилик или укроп.
- Для тех, кто любит более пикантный вкус, можно добавить к начинке немного перца чили или сушеного чеснока.
Рулет со шпинатом и фетой – вкусное, питательное и легкое в приготовлении блюдо. Он подходит для обеда, перекуса или праздничного застолья. Благодаря простым ингредиентам и небольшому количеству времени вы получите изысканную выпечку, которая порадует всю вашу семью или гостей.
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