Рулетики из баклажанов: рецепт легкой и яркой закуски

Рулетики из баклажанов — идеальная закуска для любого стола. Они сочетают нежную текстуру овощей, ароматную начинку и простоту приготовления, а также дарят удовольствие от каждого кусочка.

Рулетики из баклажанов tiktok.com_foodblog_kristi

Это блюдо легко станет звездой ужина или праздничного стола. Хрустящие слайсы баклажанов, обжаренные до золотистой корочки, наполняются ароматным соусом с чесноком, укропом и майонезом, а свежий помидор и листья салата добавляют сочности и цвета. Простота рецепта, о котором рассказали на странице foodblog_kristi, не уменьшает его эффектности, наоборот, у рулетиков стильный и аппетитный вид, а каждый кусочек дарит богатый вкусовой баланс.

Ингредиенты

  • Баклажан 300 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Панировочные сухари 80 г

  • Соль

  • Перец

  • Растительное масло

Начинка

  • Помидор 1 шт.

  • Листья салата

  • Майонез 70 г

  • Чеснок 3-4 зубчика

  • Укроп

Приготовление

  1. Баклажан нарежьте пластинами толщиной 4-5 мм.

  2. Посолите и залейте водой на 15 мин, чтобы убрать горечь.

  3. Затем просушите бумажным полотенцем.

  4. Каждый кусочек баклажана обваляйте во взбитом яйце с солью и перцем, затем в панировочных сухарях.

  5. Жарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

  6. Готовые пластины переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и остудите.

  7. Помидор нарежьте прямоугольными кусочками.

  8. Соедините майонез с измельченным чесноком и укропом, это станет ароматной основой для рулетиков.

  9. На каждый баклажанный слайс выложите соус, листья салата и кусочек помидора. Аккуратно сверните в рулетик и выложите на тарелку.

Советы

  • Для более нежного вкуса можно немного поджарить баклажаны на гриле вместо сковороды.

  • Добавьте немного сыра феты или мягкого козьего сыра внутрь, для более богатого вкуса.

  • Подавайте рулетики охлажденными или комнатной температуры, они идеально подходят для дружеских посиделок.

Рулетики из баклажанов — это не просто закуска, они легкие, витаминные, красиво смотрятся на тарелке и дают простор для творчества в начинках. К тому же это быстрый способ удивить гостей и насладиться богатым вкусом.

Рулетики из баклажанов — универсальная закуска, которая подходит для семейного ужина, дружеских посиделок или праздничного стола. Они легко готовятся и всегда оставляют после себя ощущение тепла и уюта. Добавьте немного вашей любимой начинки, и это блюдо станет любимой традицией на долгие годы.

