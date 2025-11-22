Рулетики из баклажанов: рецепт легкой и яркой закуски

Рулетики из баклажанов tiktok.com_foodblog_kristi

Содержание Ингредиенты Начинка Приготовление Советы

Это блюдо легко станет звездой ужина или праздничного стола. Хрустящие слайсы баклажанов, обжаренные до золотистой корочки, наполняются ароматным соусом с чесноком, укропом и майонезом, а свежий помидор и листья салата добавляют сочности и цвета. Простота рецепта, о котором рассказали на странице foodblog_kristi, не уменьшает его эффектности, наоборот, у рулетиков стильный и аппетитный вид, а каждый кусочек дарит богатый вкусовой баланс.

Ингредиенты

Баклажан 300 г

Яйцо 1 шт.

Панировочные сухари 80 г

Соль

Перец

Растительное масло

Начинка

Помидор 1 шт.

Листья салата

Майонез 70 г

Чеснок 3-4 зубчика

Укроп

Приготовление

Баклажан нарежьте пластинами толщиной 4-5 мм. Посолите и залейте водой на 15 мин, чтобы убрать горечь. Затем просушите бумажным полотенцем. Каждый кусочек баклажана обваляйте во взбитом яйце с солью и перцем, затем в панировочных сухарях. Жарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые пластины переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир и остудите. Помидор нарежьте прямоугольными кусочками. Соедините майонез с измельченным чесноком и укропом, это станет ароматной основой для рулетиков. На каждый баклажанный слайс выложите соус, листья салата и кусочек помидора. Аккуратно сверните в рулетик и выложите на тарелку.

Советы

Для более нежного вкуса можно немного поджарить баклажаны на гриле вместо сковороды.

Добавьте немного сыра феты или мягкого козьего сыра внутрь, для более богатого вкуса.

Подавайте рулетики охлажденными или комнатной температуры, они идеально подходят для дружеских посиделок.

Рулетики из баклажанов — это не просто закуска, они легкие, витаминные, красиво смотрятся на тарелке и дают простор для творчества в начинках. К тому же это быстрый способ удивить гостей и насладиться богатым вкусом.

Рулетики из баклажанов — универсальная закуска, которая подходит для семейного ужина, дружеских посиделок или праздничного стола. Они легко готовятся и всегда оставляют после себя ощущение тепла и уюта. Добавьте немного вашей любимой начинки, и это блюдо станет любимой традицией на долгие годы.