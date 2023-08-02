Рулетики из баклажанов с помидорами и моцареллой: рецепт эффектной закуски

В сезон баклажан приготовьте красивую и вкусную закуску. Для этого блюда потребуется минимум ингредиентов. Обжаренные баклажаны отлично сочетаются с сырной начинкой и базиликом.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- Моцарелла
- 200 г
- помидоры
- 2 шт.
- базилик
- 2 веточки
- растительное масло
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Баклажаны помойте и обрежьте края. Разрежьте вдоль тонкими ломтиками.
- Пересыпьте солью и оставьте 15-20 минут, чтобы вышла горечь.
- Базилик вымойте и обсушите, а помидоры и сыр нарежьте продольными ломтиками.
- На раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла, обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
- На каждый баклажан положите по ломтику помидора, сыра и листочек базилика.
- Посолите и поперчите.
- Заверните в рулетик и так сделайте с каждым.
- Выложите на блюдо и украсьте зеленью.
Советы:
- Баклажаны используйте крупные.
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