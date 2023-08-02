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Рулетики из баклажанов с помидорами и моцареллой: рецепт эффектной закуски

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
127 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
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Рулетики из баклажанов с помидорами и моцареллой: рецепт эффектной закуски

Рулетики из баклажанов с помидорами и моцареллой / Фото: Credits

В сезон баклажан приготовьте красивую и вкусную закуску.  Для этого блюда потребуется минимум ингредиентов. Обжаренные баклажаны отлично сочетаются с сырной начинкой и базиликом.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
Моцарелла
200 г
помидоры
2 шт.
базилик
2 веточки
растительное масло
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Баклажаны помойте и обрежьте края. Разрежьте вдоль тонкими ломтиками.
  2. Пересыпьте солью и оставьте 15-20 минут, чтобы вышла горечь.
  3. Базилик вымойте и обсушите, а помидоры и сыр нарежьте продольными ломтиками.
  4. На раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла, обжарьте баклажаны с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
  6. На каждый баклажан положите по ломтику помидора, сыра и листочек базилика.
  7. Посолите и поперчите.
  8. Заверните в рулетик и так сделайте с каждым.
  9. Выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Советы:

  • Баклажаны используйте крупные.

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Дата публикации
Просмотры
319
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