Рецепты
84
1 мин

Рулетики из индейки с болгарским перцем и сыром в беконе: рецепт необычного горячего блюда

Рулетики из индейки — это оригинальное блюдо, которое отлично украсит праздничный стол или просто разнообразит повседневное меню.

Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
133 ккал
Рулетики из индейки с болгарским перцем сыром в беконе

Рулетики из индейки с болгарским перцем сыром в беконе / © Credits

Для приготовления понадобится: индюшиное филе, болгарский перец, сыр, бекон и специи. Блюдо получается сочными и ароматными.

Ингредиенты

филе индюшиное
800 г
бекон
400 г
перец болгарский
2 шт.
сыр твердый
200 г
чеснок
4 зубчика
перец черный молотый
соль
укроп свежий

  1. Болгарский перец помойте, удалите семена, перегородки и нарежьте полосками.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Укроп промойте, мелко нарежьте.

  4. В миске смешайте чеснок, укроп, немного поперчите и посолите.

  5. Сыр твердый нарежьте на брусочки.

  6. Филе индейки помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на пластины, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, поперчите, посолите, смажьте смесью чеснока и укропа, выложите полоску перца, брусочек сыра, сверните рулетики, обверните беконом и закрепите шпажкой или зубочисткой. Выложите на противень, застеленный пергаментом.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Болгарский перец можно использовать разных цветов.

Следующая публикация

