Рулетики из индейки с болгарским перцем и сыром в беконе: рецепт необычного горячего блюда
Рулетики из индейки — это оригинальное блюдо, которое отлично украсит праздничный стол или просто разнообразит повседневное меню.
Для приготовления понадобится: индюшиное филе, болгарский перец, сыр, бекон и специи. Блюдо получается сочными и ароматными.
Ингредиенты
- филе индюшиное
- 800 г
- бекон
- 400 г
- перец болгарский
- 2 шт.
- сыр твердый
- 200 г
- чеснок
- 4 зубчика
- перец черный молотый
-
- соль
-
- укроп свежий
-
Болгарский перец помойте, удалите семена, перегородки и нарежьте полосками.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Укроп промойте, мелко нарежьте.
В миске смешайте чеснок, укроп, немного поперчите и посолите.
Сыр твердый нарежьте на брусочки.
Филе индейки помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на пластины, накройте пищевой пленкой и слегка отбейте, поперчите, посолите, смажьте смесью чеснока и укропа, выложите полоску перца, брусочек сыра, сверните рулетики, обверните беконом и закрепите шпажкой или зубочисткой. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.
Советы:
Болгарский перец можно использовать разных цветов.