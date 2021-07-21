Рулетики из лаваша с грибами и картофелем

Все хозяйки знают, что блюда из тонкого армянского лаваша – это быстро, просто и вкусно.
Из него готовят закусочные рулеты с разнообразнейшими начинками. Листы лаваша используют для приготовления быстрых завтраков, пирогов и даже заменяют ими листы для лазаньи.
Мы предлагаем рецепт рулетиков из лаваша с начинкой из жареных грибов и картофельного пюре, которые можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
- 2 тонких армянских лаваша
- 0,5 кг картофеля
- 300 г грибов
- 2 луковицы
- укроп
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Мелкорубленый лук слегка спассеровать на растительном масле, добавить нарезанные грибы и жарить, посолив, до полного выпаривания жидкости.
Очищенный картофель нарезать небольшими кусочками, отварить в подсоленной воде до готовности, растолочь в пюре, добавить обжаренные грибы, мелкорубленый укроп, поперчить и хорошо вымешать.
Листы лаваша расстелить на столе, выложить на них приготовленную начинку, распределив ее по всей поверхности ровным слоем. Лаваши аккуратно свернуть в рулеты и нарезать поперек на кусочки шириной 3-5 см.
Подготовленные рулетики обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
На заметку
Перед обжаркой рулетики можно обмакнуть во взбитое яйцо.
Чтобы разнообразить домашнее меню, в качестве начинки используйте тертый сыр, творог с зеленью, обжаренный с луком фарш, отварную курятину с плавленым сыром, обжаренные или протушенные сезонные овощи.
Если для приготовления рулетиков из лаваша вы предпочли шампиньоны, их можно жарить сразу. Лесные же грибы следует предварительно проварить.
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