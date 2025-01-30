Рулетики из лаваша с творогом и сыром: рецепт вкусной закуски

Хрустящий лаваш и сочная начинка придутся по вкусу многим.
Для начинки используйте любой сорт сыра и обязательно вкусный и мягкий творог. Все ингредиенты соедините, заверните в лаваш, нарежьте на рулетики и отправьте в духовку.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 2 шт.
- творог
- 250 г
- сыр твердый
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сливочное масло
- 50 г
- перец черный молотый
- соль
- зелень укропа
- Твердый сыр натрите на крупную терку.
- Зелень помойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
- В миске соедините творог, сыр, яйца, зелень, перец черный молотый и соль. Перемешайте и разделите начинку на две части.
- На каждый лаваш равномерно выложите начинку, аккуратно скатайте в рулет и нарежьте на кусочки высотой 4-5 сантиметров.
- Форму для выпечки застелите пергаментом и расставьте рулетики срезом вверх, а сверху на каждый выложите по кусочку сливочного масла.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.
Советы:
- Творог используйте любой жирности.
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