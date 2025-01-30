Рулетики из лаваша с творогом и сыром: рецепт вкусной закуски

Хрустящий лаваш и сочная начинка придутся по вкусу многим.

Для начинки используйте любой сорт сыра и обязательно вкусный и мягкий творог. Все ингредиенты соедините, заверните в лаваш, нарежьте на рулетики и отправьте в духовку.

Ингредиенты лаваш тонкий 2 шт. творог 250 г сыр твердый 300 г яйца куриные 2 шт. сливочное масло 50 г перец черный молотый соль зелень укропа

Твердый сыр натрите на крупную терку. Зелень помойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. В миске соедините творог, сыр, яйца, зелень, перец черный молотый и соль. Перемешайте и разделите начинку на две части. На каждый лаваш равномерно выложите начинку, аккуратно скатайте в рулет и нарежьте на кусочки высотой 4-5 сантиметров. Форму для выпечки застелите пергаментом и расставьте рулетики срезом вверх, а сверху на каждый выложите по кусочку сливочного масла. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

Творог используйте любой жирности.

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