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Рулетики из лаваша с творогом и сыром: рецепт вкусной закуски

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
188 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
404
Время на прочтение
1 мин
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Рулетики из лаваша с творогом и сыром: рецепт вкусной закуски

Рулетики из лаваша с творогом и сыром / Фото: Credits

Хрустящий лаваш и сочная начинка придутся по вкусу многим.

Для начинки используйте любой сорт сыра и обязательно вкусный и мягкий творог. Все ингредиенты соедините, заверните в лаваш, нарежьте на рулетики и отправьте в духовку.

Ингредиенты

лаваш тонкий
2 шт.
творог
250 г
сыр твердый
300 г
яйца куриные
2 шт.
сливочное масло
50 г
перец черный молотый
соль
зелень укропа
  1. Твердый сыр натрите на крупную терку.
  2. Зелень помойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
  3. В миске соедините творог, сыр, яйца, зелень, перец черный молотый и соль. Перемешайте и разделите начинку на две части.
  4. На каждый лаваш равномерно выложите начинку, аккуратно скатайте в рулет и нарежьте на кусочки высотой 4-5 сантиметров.
  5. Форму для выпечки застелите пергаментом и расставьте рулетики срезом вверх, а сверху на каждый выложите по кусочку сливочного масла.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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