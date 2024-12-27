Рулетики из свинины со сливочным сыром: рецепт к праздничному столу

Рулетики из свинины и сливочным сыром – вкусная, ароматная и изысканная закуска, которая отлично подходит как для праздничных застолий, так и для быстрого ужина.
На странице Olena.Foodblog поделились рецептом блюда, которое не только радует вкусом, но и удивительно просто готовится.
Ингредиенты
- Свинина
- Сливочный сыр
- Зелень (укроп, петрушка или кинза по вашему вкусу)
- Соль
- Специи
Приготовление:
- Сначала нарежьте свинину тонкими ломтиками, которые легко будет свернуть в рулетики.
- Отбейте их кухонным молотком, чтобы мясо стало мягким и лучше пропиталось специями. Посолите, поперчите и добавьте специи по своему вкусу. Идеально подойдут паприка, чесночный порошок или смесь прованских трав.
- Сливочный сыр смешайте с измельченной зеленью. Для пикантности можно добавить щепотку чеснока или щепотку лимонной цедры. Смесь должна быть густой и однородной.
- На каждый кусочек мяса выложите небольшое количество сырной начинки, равномерно распределите ее по поверхности. Аккуратно скрутите рулетики, чтобы начинка оставалась внутри. Закрепите их деревянными шпажками, предварительно смоченными в воде (это поможет избежать их обугливания во время запекания).
- Выложите рулетики на противень или в форму для запекания. Если у вас есть мультипечь, используйте ее для этого блюда – мясо получится сочным и равномерно пропеченным. Запекайте рулетики около 20 минут при температуре 190°C.
Советы:
- Выбирайте свежую свинину без лишних прожилок. Если корейка слишком толстая, нарежьте ее более тонкими кусками.
- Вкус рулетиков можно менять, добавляя в сыр не только зелень, но и мелко нарезанные грецкие орехи, курагу или тертый пармезан.
- Чтобы мясо осталось сочным, можно смазать рулетики тонким слоем масла или сливочного масла перед запеканием.
Рулетики из свинины со сливочным сыром – идеальное сочетание простоты приготовления и изысканного вкуса. Они отлично сочетаются с легкими овощными гарнирами, картофельным пюре или даже зеленым салатом.
Это блюдо станет изюминкой вашего стола, а гости будут в восторге от нежного мяса, совмещенного со сливочной начинкой.
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