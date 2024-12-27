Рулетики из свинины со сливочным сыром: рецепт к праздничному столу

Рулетики из свинины и сливочным сыром – вкусная, ароматная и изысканная закуска, которая отлично подходит как для праздничных застолий, так и для быстрого ужина.

На странице Olena.Foodblog поделились рецептом блюда, которое не только радует вкусом, но и удивительно просто готовится.

Ингредиенты Свинина Сливочный сыр Зелень (укроп, петрушка или кинза по вашему вкусу) Соль Специи

Приготовление:

Сначала нарежьте свинину тонкими ломтиками, которые легко будет свернуть в рулетики. Отбейте их кухонным молотком, чтобы мясо стало мягким и лучше пропиталось специями. Посолите, поперчите и добавьте специи по своему вкусу. Идеально подойдут паприка, чесночный порошок или смесь прованских трав. Сливочный сыр смешайте с измельченной зеленью. Для пикантности можно добавить щепотку чеснока или щепотку лимонной цедры. Смесь должна быть густой и однородной. На каждый кусочек мяса выложите небольшое количество сырной начинки, равномерно распределите ее по поверхности. Аккуратно скрутите рулетики, чтобы начинка оставалась внутри. Закрепите их деревянными шпажками, предварительно смоченными в воде (это поможет избежать их обугливания во время запекания). Выложите рулетики на противень или в форму для запекания. Если у вас есть мультипечь, используйте ее для этого блюда – мясо получится сочным и равномерно пропеченным. Запекайте рулетики около 20 минут при температуре 190°C.

Советы:

Выбирайте свежую свинину без лишних прожилок. Если корейка слишком толстая, нарежьте ее более тонкими кусками.

Вкус рулетиков можно менять, добавляя в сыр не только зелень, но и мелко нарезанные грецкие орехи, курагу или тертый пармезан.

Чтобы мясо осталось сочным, можно смазать рулетики тонким слоем масла или сливочного масла перед запеканием.

Рулетики из свинины со сливочным сыром – идеальное сочетание простоты приготовления и изысканного вкуса. Они отлично сочетаются с легкими овощными гарнирами, картофельным пюре или даже зеленым салатом.

Это блюдо станет изюминкой вашего стола, а гости будут в восторге от нежного мяса, совмещенного со сливочной начинкой.

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