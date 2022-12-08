Рулетики с красной рыбой и авокадо: рецепт праздничной закуски

Праздничные рулетики с лососем и авокадо будут украшением любого праздничного стола. Продукты хорошо сочетаются между собой, а также содержат много белка, витаминов кальция и магния. Готовятся такие рулетики очень быстро и легко.

Ингредиенты:

рыба красная (малосольная) – 250 г

авокадо – 0,5 шт.

огурец свежий – 1 шт. (средний)

сыр фета - 70 г

Приготовление:

Красную рыбу нарезаем острым ножом тонкими слайсами. Авокадо моем, очищаем шкурку, достаем косточку. Разминаем вилкой мякоть.

Свежий огурец и сыр натираем на крупной терке и соединяем с авокадо. Хорошо все перемешиваем.

На тонко нарезанную рыбу укладываем начинку и закручиваем в рулетик, а затем выкладываем на блюдо. Ставим блюдо на час в холодильник, чтобы форма рулетиков сохранилась. Перед подачей на стол украшаем зеленью.

Советы:

Подходит форель, семга и лосось.

Чтобы выбрать спелое авокадо, слегка надавливаем пальцем на кожуру, если остается вмятина, значит авокадо спелое.

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