Рулетики с красной рыбой и авокадо: рецепт праздничной закуски

Главный секрет этого блюда – свежая рыба и спелый авокадо.
Праздничные рулетики с лососем и авокадо будут украшением любого праздничного стола. Продукты хорошо сочетаются между собой, а также содержат много белка, витаминов кальция и магния. Готовятся такие рулетики очень быстро и легко.
Ингредиенты:
- рыба красная (малосольная) – 250 г
- авокадо – 0,5 шт.
- огурец свежий – 1 шт. (средний)
- сыр фета - 70 г
Приготовление:
Красную рыбу нарезаем острым ножом тонкими слайсами. Авокадо моем, очищаем шкурку, достаем косточку. Разминаем вилкой мякоть.
Свежий огурец и сыр натираем на крупной терке и соединяем с авокадо. Хорошо все перемешиваем.
На тонко нарезанную рыбу укладываем начинку и закручиваем в рулетик, а затем выкладываем на блюдо. Ставим блюдо на час в холодильник, чтобы форма рулетиков сохранилась. Перед подачей на стол украшаем зеленью.
Советы:
Подходит форель, семга и лосось.
Чтобы выбрать спелое авокадо, слегка надавливаем пальцем на кожуру, если остается вмятина, значит авокадо спелое.
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