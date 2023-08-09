Рулетки из кабачков с ветчиной и сыром: лучший рецепт сезона

Еще один очень интересный рецепт приготовления главного овоща сезона. Кабачки по этому рецепту получаются очень эффектными и вкусными. Нежная текстура кабачковых спайсов, сочная ветчина и сыр проволоне удачно дополняются хрустящим кляром из сухарей и пармезана.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт.
- ветчина
- 120 г
- сыр проволоне
- 100 г
- панировочные сухари
- пармезан
- масло, соль, перец
- Нарежьте кабачки тонкими длинными слайсами.
- Смешайте сухари и пармезан.
- Налейте в тарелку масло, посолите и поперчите его.
- Каждый ломтик кабачка окуните в масло.
- Обваляйте в смеси сухарей и пармезана.
- Положите сверху ломтик сыра и кусочек ветчины.
- Сверните кабачок рулетиком и поставьте вертикально в форму для выпекания.
- Выпекать в духовке при 180 градусах 20/30 минут.
Совет
- Сыр провалено можна замінить моцареллой.
Читайте также: