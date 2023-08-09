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Рулетки из кабачков с ветчиной и сыром: лучший рецепт сезона

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
126 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
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Рулетки из кабачков с ветчиной и сыром: лучший рецепт сезона

Рулетки из кабачков с ветчиной и сыром / Фото: Credits

Еще один очень интересный рецепт приготовления главного овоща сезона. Кабачки по этому рецепту получаются очень эффектными и вкусными. Нежная текстура кабачковых спайсов, сочная ветчина и сыр проволоне удачно дополняются хрустящим кляром из сухарей и пармезана.

Ингредиенты

кабачки
2 шт.
ветчина
120 г
сыр проволоне
100 г
панировочные сухари
пармезан
масло, соль, перец
  1. Нарежьте кабачки тонкими длинными слайсами. 
  2. Смешайте сухари и пармезан. 
  3. Налейте в тарелку масло, посолите и поперчите его. 
  4. Каждый ломтик кабачка окуните в масло. 
  5. Обваляйте в смеси сухарей и пармезана. 
  6. Положите сверху ломтик сыра и кусочек ветчины. 
  7. Сверните кабачок рулетиком и поставьте вертикально в форму для выпекания. 
  8. Выпекать в духовке при 180 градусах 20/30 минут. 

Совет

  • Сыр провалено можна замінить моцареллой. 

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Дата публикации
Просмотры
24
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