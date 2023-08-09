Рулетки из кабачков с ветчиной и сыром: лучший рецепт сезона

Еще один очень интересный рецепт приготовления главного овоща сезона. Кабачки по этому рецепту получаются очень эффектными и вкусными. Нежная текстура кабачковых спайсов, сочная ветчина и сыр проволоне удачно дополняются хрустящим кляром из сухарей и пармезана.