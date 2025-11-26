ТСН в социальных сетях

Рецепты
12
1 мин

Рулеты из лаваша с яблоками: очень простой рецепт

Если не хотите долго возиться с тестом, приготовьте рулетики с яблоками из обычного лаваша.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
140 ккал
Рулеты из лаваша с яблоками

Рулеты из лаваша с яблоками / © Credits

Это ароматная, сладкая выпечка с хрустящей корочкой и сочной начинкой из яблок с корицей.

Ингредиенты

лаваш тонкий
180 г
сахар
5 ст. л.
яблоки
3 шт.
корица молотая
по вкусу
масло растительное

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар, корицу и перемешайте.

Лаваш разрежьте на квадратики, выложите начинку с яблоки и заверните конвертиком.

В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите рулеты из лаваша и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию в яблоки можно добавить молотые грецкие орехи.

