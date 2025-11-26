Рулеты из лаваша с яблоками: очень простой рецепт

Рулеты из лаваша с яблоками / © Credits

Это ароматная, сладкая выпечка с хрустящей корочкой и сочной начинкой из яблок с корицей.

Ингредиенты лаваш тонкий 180 г сахар 5 ст. л. яблоки 3 шт. корица молотая по вкусу масло растительное

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар, корицу и перемешайте.

Лаваш разрежьте на квадратики, выложите начинку с яблоки и заверните конвертиком.

В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите рулеты из лаваша и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы: