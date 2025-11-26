- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Рулеты из лаваша с яблоками: очень простой рецепт
Если не хотите долго возиться с тестом, приготовьте рулетики с яблоками из обычного лаваша.
Это ароматная, сладкая выпечка с хрустящей корочкой и сочной начинкой из яблок с корицей.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 180 г
- сахар
- 5 ст. л.
- яблоки
- 3 шт.
- корица молотая
- по вкусу
- масло растительное
-
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками, добавьте сахар, корицу и перемешайте.
Лаваш разрежьте на квадратики, выложите начинку с яблоки и заверните конвертиком.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите рулеты из лаваша и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
По желанию в яблоки можно добавить молотые грецкие орехи.