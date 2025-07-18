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Рулеты из настурции с фаршем и креветками: экзотический летний рецепт блюда, которое стоит попробовать
В летний сезон природа щедро делится не только фруктами и ягодами, но и съедобными цветами. И если вы еще не готовили блюда из настурции — самое время это изменить. Ведь из нее получаются невероятно нежные, ароматные и полезные рулетики с фаршем и креветками.
Этот оригинальный рецепт — настоящий хит в кулинарных блогах, в частности о нем рассказали на странице sandra.urbangarden и он стоит вашего внимания.
Настурция — это съедобное растение с яркими цветами и круглыми зелеными листочками, которые имеют легкий пикантный вкус с горчично-перечными нотками. Листья настурции не только декоративные, они содержат витамины С и А, а также обладают антибактериальными свойствами. В кулинарии ее используют в салатах, как украшение блюд, или, как в этом рецепте, вместо капусты или рисовой бумаги для приготовления рулетиков.
Ингредиенты
Для рулетиков
Фарш из куриного филе 300 г
Креветки очищенные (мелко нарезанные) 150 г
Чеснок (измельченный) 2 зубчика
Шалот (или репчатый лук) 1 шт.
Зеленый лук (нарезанный) 2-3 пера
Яйцо 1 шт.
Мука 2 ст. л. муки
Листья настурции 20 шт.
Для маринада
Соевый соус 1 ст. л
Темный соевый соус 1 ч. л
Масло кунжутное 1 ч. л
Сахар 0,5 ч. л
Черный молотый перец
Приготовление
Замочите листочки в холодной подсоленной воде на 30 мин. Это сделает их более эластичными и мягкими, и они не будут ломаться при сворачивании.
В миске смешайте фарш, измельченные креветки, чеснок, шалот и зеленый лук. Добавьте яйцо, муку и все ингредиенты для маринада. Хорошо перемешайте массу до однородности.
Возьмите лист настурции, выложите на него небольшую порцию начинки и заверните в рулетик. По желанию, края можно слегка закрепить зубочисткой.
Обжарьте рулетики на сковороде с минимальным количеством масла по 2-3 мин с каждой стороны или приготовьте на пару в течение 10-12 мин.
Подача
Подавайте рулетики теплыми, с соевым соусом или кисло-сладким дипом. Они идеально подходят как закуска или легкий ужин, особенно в летнюю жару.
Совет
Вы можете заменить куриный фарш на индейку или тофу, а вместо креветок использовать, например, грибы для вегетарианского варианта.
Если нет доступа к настурции, попробуйте использовать листья винограда или шпината, но вкусовые нотки будут уже другими.
Готовить из съедобных цветов это не просто красиво, это также полезно и экологично. Настурция добавляет к блюдам не только пикантности, но и витаминного заряда. А рулетики из нее — идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей чем-то особенным.