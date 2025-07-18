Рулеты из настурции с фаршем и креветками: экзотический летний рецепт блюда, которое стоит попробовать

Рулеты из настурции с фаршем и креветками instagram.com_sandra.urbangarden / © Credits

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Этот оригинальный рецепт — настоящий хит в кулинарных блогах, в частности о нем рассказали на странице sandra.urbangarden и он стоит вашего внимания.

Настурция — это съедобное растение с яркими цветами и круглыми зелеными листочками, которые имеют легкий пикантный вкус с горчично-перечными нотками. Листья настурции не только декоративные, они содержат витамины С и А, а также обладают антибактериальными свойствами. В кулинарии ее используют в салатах, как украшение блюд, или, как в этом рецепте, вместо капусты или рисовой бумаги для приготовления рулетиков.

Ингредиенты

Для рулетиков

Фарш из куриного филе 300 г

Креветки очищенные (мелко нарезанные) 150 г

Чеснок (измельченный) 2 зубчика

Шалот (или репчатый лук) 1 шт.

Зеленый лук (нарезанный) 2-3 пера

Яйцо 1 шт.

Мука 2 ст. л. муки

Листья настурции 20 шт.

Для маринада

Соевый соус 1 ст. л

Темный соевый соус 1 ч. л

Масло кунжутное 1 ч. л

Сахар 0,5 ч. л

Черный молотый перец

Приготовление

Замочите листочки в холодной подсоленной воде на 30 мин. Это сделает их более эластичными и мягкими, и они не будут ломаться при сворачивании. В миске смешайте фарш, измельченные креветки, чеснок, шалот и зеленый лук. Добавьте яйцо, муку и все ингредиенты для маринада. Хорошо перемешайте массу до однородности. Возьмите лист настурции, выложите на него небольшую порцию начинки и заверните в рулетик. По желанию, края можно слегка закрепить зубочисткой. Обжарьте рулетики на сковороде с минимальным количеством масла по 2-3 мин с каждой стороны или приготовьте на пару в течение 10-12 мин.

Подача

Подавайте рулетики теплыми, с соевым соусом или кисло-сладким дипом. Они идеально подходят как закуска или легкий ужин, особенно в летнюю жару.

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Совет

Вы можете заменить куриный фарш на индейку или тофу, а вместо креветок использовать, например, грибы для вегетарианского варианта.

Если нет доступа к настурции, попробуйте использовать листья винограда или шпината, но вкусовые нотки будут уже другими.

Готовить из съедобных цветов это не просто красиво, это также полезно и экологично. Настурция добавляет к блюдам не только пикантности, но и витаминного заряда. А рулетики из нее — идеальный вариант для тех, кто хочет удивить гостей чем-то особенным.