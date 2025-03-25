Рулеты из прошутто и бурраты: рецепт идеальной закуски к вину

Если вы ищете изысканную, но простую приготовление закуску, которая идеально сочетается с бокалом любимого вина, эти рулеты с прошутто и бурратой станут настоящей находкой.

Рулеты с прошутто и бурратой сочетают нежную текстуру сырной начинки, пикантность вяленых помидоров и солоноватый вкус прошутто, создавая гармоничный ансамбль вкусов. Этот рецепт, о котором рассказали на странице samura_cooking, не только легкий в приготовлении, но и прекрасно выглядит на праздничном столе и придает нотку итальянской изысканности.

Ингредиенты Ломтики прошуты 8-10 шт. Руколо Вяленые помидоры 5-6 шт. Сыр Бурата 1 шарик Бальзамическая глазурь 2-3 ч. л Свежие листья базилика 5-6 шт.

Приготовление

Разложите ломтики прошутто на ровной поверхности так, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Это поможет рулетам лучше держать форму. В центр каждой полоски прошу положите немного рукколы. Нарежьте помидоры мелкими кусочками, чтобы они равномерно распределились внутри рулета. Буррату осторожно разорвите руками на небольшие кусочки и выложите поверх помидоров. Полейте все бальзамической глазурью. Добавьте несколько листов свежего базилика для аромата. Осторожно заверните прошу вокруг начинки и сформируйте рулеты. Их можно оставить целыми или разрезать на небольшие кусочки, чтобы они выглядели как элегантные "суши". Выложите рулеты на тарелку, по желанию украсьте рукколой, помидорами или несколькими каплями бальзамической глазури.

Советы:

Если вам не по вкусу резкая пикантность рукколы, можно заменить ее шпинатом.

Вяленые помидоры лучше брать в масле – они более мягкие и имеют более насыщенный вкус.

Для любителей экспериментов можно добавить несколько капель оливкового масла с трюфелями или поджаренные кедровые орешки.

Рулеты из прошутто и бурраты – это удачное сочетание вкусов, которое никого не оставит равнодушным. Благодаря простоте приготовления и минимальному набору ингредиентов они идеальны для любого случая: от быстрого перекуса до изысканного ужина. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым кусочком этого итальянского совершенства.

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