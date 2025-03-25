Рулеты из прошутто и бурраты: рецепт идеальной закуски к вину

Если вы ищете изысканную, но простую приготовление закуску, которая идеально сочетается с бокалом любимого вина, эти рулеты с прошутто и бурратой станут настоящей находкой.
Рулеты с прошутто и бурратой сочетают нежную текстуру сырной начинки, пикантность вяленых помидоров и солоноватый вкус прошутто, создавая гармоничный ансамбль вкусов. Этот рецепт, о котором рассказали на странице samura_cooking, не только легкий в приготовлении, но и прекрасно выглядит на праздничном столе и придает нотку итальянской изысканности.
Ингредиенты
- Ломтики прошуты
- 8-10 шт.
- Руколо
- Вяленые помидоры
- 5-6 шт.
- Сыр Бурата
- 1 шарик
- Бальзамическая глазурь
- 2-3 ч. л
- Свежие листья базилика
- 5-6 шт.
Приготовление
- Разложите ломтики прошутто на ровной поверхности так, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Это поможет рулетам лучше держать форму.
- В центр каждой полоски прошу положите немного рукколы.
- Нарежьте помидоры мелкими кусочками, чтобы они равномерно распределились внутри рулета.
- Буррату осторожно разорвите руками на небольшие кусочки и выложите поверх помидоров.
- Полейте все бальзамической глазурью.
- Добавьте несколько листов свежего базилика для аромата.
- Осторожно заверните прошу вокруг начинки и сформируйте рулеты. Их можно оставить целыми или разрезать на небольшие кусочки, чтобы они выглядели как элегантные "суши".
- Выложите рулеты на тарелку, по желанию украсьте рукколой, помидорами или несколькими каплями бальзамической глазури.
Советы:
- Если вам не по вкусу резкая пикантность рукколы, можно заменить ее шпинатом.
- Вяленые помидоры лучше брать в масле – они более мягкие и имеют более насыщенный вкус.
- Для любителей экспериментов можно добавить несколько капель оливкового масла с трюфелями или поджаренные кедровые орешки.
Рулеты из прошутто и бурраты – это удачное сочетание вкусов, которое никого не оставит равнодушным. Благодаря простоте приготовления и минимальному набору ингредиентов они идеальны для любого случая: от быстрого перекуса до изысканного ужина. Готовьте с любовью и наслаждайтесь каждым кусочком этого итальянского совершенства.
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