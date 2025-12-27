Рулеты с ветчиной: рецепт элегантной закуски

Рулеты с ветчиной tiktok.com_@kathycoooks

Именно такие блюда мы больше всего ценим накануне праздников, когда хочется поразить гостей красотой, вкусом и без лишнего стресса. На странице kathycoooks поделились идеей, которая уже успела стать фаворитом соцсетей: нежные рулетики с ветчиной, сливочной начинкой и копченым сыром «косичка». У них праздничный вид, готовятся они быстро и имеют тот самый баланс вкуса, который нравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Основа

ветчина (тонко нарезанная)

листья салата

копченый сыр «косичка»

Сырная начинка

яйца (отварные) 3 шт.

твердый сыр 80 г

крем-сыр 2 ст. л

плавленый сырок 1 шт.

сушеный чеснок

соль

Приготовление

Отваренные яйца натрите на мелкой терке. Добавьте натертый плавленый сырок, твердый сыр и крем-сыр. Приправьте солью и сушеным чесноком. Тщательно перемешайте до однородной, нежной консистенции. На ломтик ветчины выкладываем листья салата, сверху — небольшое количество начинки, не переборщите, чтобы рулет держал форму. Аккуратно сверните ветчину рулетиком и зафиксируйте полоской копченого сыра «косичка» и завяжите в декоративный узелок, именно он делает закуску такой эффектной. Выложите на доску или праздничную тарелку, по желанию украсьте зеленью.

Советы

Для более праздничной версии добавьте мелко нарезанный укроп или зеленый лук в начинку.

Если вам нравится более пикантный вкус, можно добавить немного горчицы или хрена.

Рулетики можно приготовить за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике под пленкой.

Эти рулеты — доказательство того, что красота праздничного стола не всегда в сложных рецептах. Иногда достаточно удачной идеи, хорошей подачи и любви к деталям.