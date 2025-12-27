ТСН в социальных сетях

Рулеты с ветчиной: рецепт элегантной закуски

Иногда лучшие рецепты — это те, которые не требуют сложных техник, часов у плиты или экзотических ингредиентов.

Рулеты с ветчиной tiktok.com_@kathycoooks

Именно такие блюда мы больше всего ценим накануне праздников, когда хочется поразить гостей красотой, вкусом и без лишнего стресса. На странице kathycoooks поделились идеей, которая уже успела стать фаворитом соцсетей: нежные рулетики с ветчиной, сливочной начинкой и копченым сыром «косичка». У них праздничный вид, готовятся они быстро и имеют тот самый баланс вкуса, который нравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

Основа

  • ветчина (тонко нарезанная)

  • листья салата

  • копченый сыр «косичка»

Сырная начинка

  • яйца (отварные) 3 шт.

  • твердый сыр 80 г

  • крем-сыр 2 ст. л

  • плавленый сырок 1 шт.

  • сушеный чеснок

  • соль

Приготовление

  1. Отваренные яйца натрите на мелкой терке.

  2. Добавьте натертый плавленый сырок, твердый сыр и крем-сыр.

  3. Приправьте солью и сушеным чесноком.

  4. Тщательно перемешайте до однородной, нежной консистенции.

  5. На ломтик ветчины выкладываем листья салата, сверху — небольшое количество начинки, не переборщите, чтобы рулет держал форму.

  6. Аккуратно сверните ветчину рулетиком и зафиксируйте полоской копченого сыра «косичка» и завяжите в декоративный узелок, именно он делает закуску такой эффектной.

  7. Выложите на доску или праздничную тарелку, по желанию украсьте зеленью.

Советы

  • Для более праздничной версии добавьте мелко нарезанный укроп или зеленый лук в начинку.

  • Если вам нравится более пикантный вкус, можно добавить немного горчицы или хрена.

  • Рулетики можно приготовить за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике под пленкой.

Эти рулеты — доказательство того, что красота праздничного стола не всегда в сложных рецептах. Иногда достаточно удачной идеи, хорошей подачи и любви к деталям.

