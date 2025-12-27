- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Рулеты с ветчиной: рецепт элегантной закуски
Иногда лучшие рецепты — это те, которые не требуют сложных техник, часов у плиты или экзотических ингредиентов.
Именно такие блюда мы больше всего ценим накануне праздников, когда хочется поразить гостей красотой, вкусом и без лишнего стресса. На странице kathycoooks поделились идеей, которая уже успела стать фаворитом соцсетей: нежные рулетики с ветчиной, сливочной начинкой и копченым сыром «косичка». У них праздничный вид, готовятся они быстро и имеют тот самый баланс вкуса, который нравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты
Основа
ветчина (тонко нарезанная)
листья салата
копченый сыр «косичка»
Сырная начинка
яйца (отварные) 3 шт.
твердый сыр 80 г
крем-сыр 2 ст. л
плавленый сырок 1 шт.
сушеный чеснок
соль
Приготовление
Отваренные яйца натрите на мелкой терке.
Добавьте натертый плавленый сырок, твердый сыр и крем-сыр.
Приправьте солью и сушеным чесноком.
Тщательно перемешайте до однородной, нежной консистенции.
На ломтик ветчины выкладываем листья салата, сверху — небольшое количество начинки, не переборщите, чтобы рулет держал форму.
Аккуратно сверните ветчину рулетиком и зафиксируйте полоской копченого сыра «косичка» и завяжите в декоративный узелок, именно он делает закуску такой эффектной.
Выложите на доску или праздничную тарелку, по желанию украсьте зеленью.
Советы
Для более праздничной версии добавьте мелко нарезанный укроп или зеленый лук в начинку.
Если вам нравится более пикантный вкус, можно добавить немного горчицы или хрена.
Рулетики можно приготовить за несколько часов до подачи и хранить в холодильнике под пленкой.
Эти рулеты — доказательство того, что красота праздничного стола не всегда в сложных рецептах. Иногда достаточно удачной идеи, хорошей подачи и любви к деталям.